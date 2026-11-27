Chiều 27/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa trao trả chiếc ví có 8 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ cho người làm rơi trong buổi sát hạch lái xe tại Nghệ An.

Anh Việt vui mừng nhận lại chiếc ví từ các sát hạch viên Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Hội đồng sát hạch lái xe của Phòng CSGT Nghệ An tổ chức sát hạch lái xe trên đường trường tại tuyến đường 15A, thuộc địa bàn xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Quá trình làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Tuấn Anh (sát hạch viên), phát hiện một chiếc ví màu đen bị đánh rơi trên đường. Bên trong ví có hơn 8 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi phát hiện, đại úy Tuấn Anh đã báo cáo thượng tá Nguyễn Hàm Thắng, Phó Trưởng phòng CSGT, Chủ tịch Hội đồng sát hạch.

Với tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã khẩn trương chỉ đạo các thành viên xác minh thông tin, tìm kiếm và liên hệ với người đánh mất để trao trả tài sản.

Chủ nhân chiếc ví được xác định là anh Nguyễn Ngọc Việt (SN 1988, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An). Toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân đã được bàn giao đầy đủ, nguyên vẹn cho anh Việt.

Theo anh Việt, trong lúc di chuyển trên tuyến đường 15A, không may anh đã làm rơi chiếc ví, trong đó có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng. Thật may mắn sau đó đã được lực lượng CSGT liên hệ và trao trả nguyên vẹn.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Việt đã viết thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân của lực lượng công an.