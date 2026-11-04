Nghệ An: Người dân đốt lửa để xua đuổi voi rừng phá hoại tài sản

Ngày 4/11, thông tin từ chính quyền UBND xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết từ ngày 1/11 đến nay, người dân liên tục phát hiện đàn voi 6 con xuất hiện trên địa bàn vào buổi tối.

Đàn voi đã phá hỏng lán trại chăn nuôi của ông Lương Văn Nhuận trên địa bàn, đồng thời làm hư hại một số diện tích chè của người dân trồng gần bìa rừng.

Hình ảnh đàn voi xuất hiện tại xã Anh Sơn (Ảnh: Cắt từ clip).

"Đàn voi hiện có 6 con, gồm 1 con đực và 5 con cái. Trong đó, voi mẹ hàng chục tuổi, một voi đực khoảng 4 tuổi và con nhỏ nhất khoảng 1 tuổi"- Trưởng bản Cao Vều 2, xã Anh Sơn Lê Tuấn Anh cho biết thêm.

Sau khi vượt núi, đàn voi thường tiến đến những khu vực gần lán trại và vườn chè. Mỗi khi phát hiện voi đến gần khu dân cư, người dân phải đốt lửa để xua đuổi, hướng đàn voi trở lại rừng.

Cũng theo người dân địa phương ở đây, đàn voi thường xuất hiện tại bản Cao Vều vào khoảng tháng 9-10 Âm lịch và có thể lưu lại đến tháng 2 năm sau mới di chuyển đi nơi khác. Vào mùa hè, chúng thường xuất hiện ở khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn (huyện Con Cuông cũ), thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.