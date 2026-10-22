Nghệ An nghiên cứu thí điểm 'mô hình trường học xã hội chủ nghĩa'

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An - Ảnh: CP

Khắc phục điểm nghẽn cắt giảm thời gian, chi phí thủ tục hành chính

Chiều 22/10, phát biểu tại làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá điểm sáng nổi bật của tỉnh là tăng trưởng tăng tốc qua từng tháng, từng quý. GRDP 9 tháng ước tăng 9,75%, đứng thứ 2 cả vùng Bắc Trung Bộ; riêng quý III tăng 10,11%, cao nhất từ đầu năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng tỉnh cần lưu ý 3 vấn đề: Giải ngân đầu tư công đạt tỉ lệ cao nhưng vốn tạm ứng chưa thu hồi chiếm khoảng 39% số vốn đã thanh toán, chưa tạo ra khối lượng xây dựng tương xứng; ngành xây dựng chỉ tăng 8,25%; sản xuất điện giảm so với cùng kỳ; chất lượng tăng trưởng cần được cải thiện; phải quyết liệt hơn nữa trong xử lý dự án tồn đọng và cơ sở nhà, đất dôi dư.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng gợi ý tỉnh lựa chọn một số dự án điển hình để tính tổng chi phí đầu tư thực tế, so sánh với các địa phương lân cận, từ đất đai, hạ tầng, logistics, điện, nước, lao động đến thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; xác định rõ khâu nào còn cao, còn chậm để cắt giảm tối đa, coi đây là lợi thế cạnh tranh mới của tỉnh.

Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh mới giảm 35% thời gian, 17% chi phí, do vậy, tỉnh phải khẩn trương khắc phục vấn đề này và nâng cao các chỉ số cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, Nghệ An có nguồn lao động dồi dào, truyền thống hiếu học, hệ thống cơ sở đào tạo tương đối lớn. Nếu Nghệ An cam kết sẽ bảo đảm đủ lao động, với kỹ năng phù hợp, đây sẽ là lợi thế rất lớn trong thu hút đầu tư.

Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, thống nhất, kiên định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, đóng góp thực chất cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước - Ảnh: CP

Thí điểm "mô hình trường học xã hội chủ nghĩa"

Phó Thủ tướng yêu cầu Nghệ An chuyển kết quả giải ngân vốn đầu tư công thành khối lượng công việc thực tế. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, quyết toán số vốn đã tạm ứng; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, nhất là cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đồng thời, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và nhà, đất công dôi dư. Lãnh đạo tỉnh cần quan tâm chỉ đạo hoàn thành tháo gỡ 82 dự án đã có phương án ngay trong năm 2026; xác định phương án xử lý đối với 54 dự án còn lại, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Cùng với đó, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất công nghiệp. Trong đó, Tỉnh cần phối hợp với Bộ Công Thương, EVN khắc phục dứt điểm tình trạng quá tải trạm biến áp 220 kV Hưng Đông; đôn đốc tiến độ dự án LNG Quỳnh Lập; rà soát danh mục dự án ưu tiên, phương án đấu nối, đường truyền tải,...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền hoàn thành toàn bộ hạng mục để đi vào vận hành ổn định trước ngày 30/11/2026. Rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, tỉnh tập trung triển khai 11 trường giai đoạn 2 để đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, quản lý và hoạt động của các trường; đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới; rèn luyện nền nếp, kỷ luật, kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn.

Trên tinh thần đó, Nghệ An nghiên cứu lựa chọn các trường đủ điều kiện để thí điểm "mô hình trường học xã hội chủ nghĩa" theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.