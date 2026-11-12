Nghệ An nghiên cứu đầu tư hệ thống kho xăng dầu và đường ống dẫn sang Lào

Với quy mô kho dự kiến lên tới 160.000 m³ và tuyến đường ống dài khoảng 100 km, dự án được kỳ vọng mở ra hướng kết nối hạ tầng năng lượng xuyên biên giới, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Lào.

Nghiên cứu hệ thống kho quy mô lớn, kết nối hạ tầng xuyên biên giới

Theo Kế hoạch số 1033/KH-UBND, việc chuẩn bị đầu tư dự án được triển khai trên cơ sở Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Công Thương liên quan đến Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, theo Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 08/10/2026 của Bộ Công Thương, dự án dự kiến nghiên cứu hệ thống kho có tổng quy mô từ 110.000–160.000 m³, tuyến đường ống dẫn xăng dầu dài khoảng 80–100 km.

Kho xăng dầu của công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An.

Về phương án bố trí các hạng mục, Nghệ An dự kiến nghiên cứu xây dựng kho đầu mối tại các xã Hải Lộc, Đông Lộc; kho trung chuyển tại các xã Kim Bảng, Đại Huệ. Tuyến đường ống được xem xét theo hướng kết nối với hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy, các vị trí giao cắt và hạ tầng phía Lào.

Nếu được triển khai đồng bộ, hệ thống này có thể tạo thêm phương thức vận chuyển và cung ứng xăng dầu giữa Việt Nam và Lào, góp phần tăng cường năng lực kết nối hạ tầng năng lượng khu vực. Đồng thời, dự án có thể mở ra cơ hội phát huy lợi thế vị trí địa lý của Nghệ An, thúc đẩy giao thương và hợp tác kinh tế với các địa phương của nước bạn Lào.

Tuy nhiên, tỉnh nhấn mạnh các địa điểm và hướng tuyến hiện mới là phương án nghiên cứu sơ bộ, chưa phải vị trí được xác định chính thức. Quá trình khảo sát phải đánh giá kỹ sự phù hợp với quy hoạch, khả năng bố trí quỹ đất, điều kiện giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy cũng như các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Sở Công Thương được giao làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát nhu cầu cung ứng, khả năng kết nối hạ tầng, nghiên cứu quy mô hệ thống kho và phương án tuyến đường ống. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo so sánh các phương án, đề xuất địa điểm, quy mô, hướng tuyến và lộ trình triển khai.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hướng tới triển khai trong năm 2026

Bên cạnh công tác khảo sát địa điểm và hướng tuyến, Nghệ An yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xác định hình thức đầu tư, thẩm quyền, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Theo phân công, Sở Tài chính chủ trì rà soát, xác định hình thức, trình tự, thủ tục đầu tư, các điều kiện, hồ sơ và tiến độ thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026. Những thủ tục đủ điều kiện được yêu cầu triển khai song song với quá trình khảo sát, phấn đấu hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư trong năm 2026.

Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ quan, xây dựng báo cáo so sánh sơ bộ các phương án, đề xuất địa điểm, quy mô, hướng tuyến dự kiến, những vướng mắc và lộ trình triển khai, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2026.

Để bảo đảm tính đồng bộ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch, quỹ đất và hạ tầng, nghiên cứu vị trí kho đầu mối tại xã Hải Lộc, Đông Lộc. Các xã Kim Bảng, Đại Huệ nghiên cứu phương án bố trí kho trung chuyển. Các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp đánh giá sự phù hợp về quy hoạch, giao thông, đất đai, môi trường và các điều kiện liên quan đến tuyến đường ống.

Đặc biệt, do dự án có hạng mục kết nối sang Lào, Sở Ngoại vụ được giao rà soát các thỏa thuận, cơ chế hợp tác giữa hai nước, tham mưu UBND tỉnh trao đổi với phía Lào về hướng tuyến và kết nối hạ tầng. Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; Bộ đội Biên phòng tham gia đánh giá các yêu cầu quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An rà soát khả năng bố trí đường ống, các vị trí giao cắt và yêu cầu kỹ thuật liên quan đến cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các sở, ngành và địa phương phải gửi kết quả rà soát về Sở Công Thương trước ngày 20/11/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Việc chuẩn bị đầu tư hệ thống kho, trạm trung chuyển và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào là bước đi có ý nghĩa trong định hướng phát triển hạ tầng năng lượng và tăng cường kết nối kinh tế khu vực của Nghệ An. Dự án không chỉ đặt ra yêu cầu về quy mô đầu tư, công nghệ và an toàn vận hành mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng hai nước. Hiện nay, địa điểm, hướng tuyến, quy mô chính thức và nhà đầu tư vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, rà soát và sẽ được quyết định sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.