Nghệ An nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường

Ngày 2/10, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên y tế khám, sàng lọc sức khỏe cho học sinh trong một chương trình chăm sóc sức khỏe học đường tại Nghệ An. ẢNH: V. Đ.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời cập nhật thông tin vào Sổ sức khỏe điện tử kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe tại trường học, Nghệ An đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, tủ thuốc và thiết bị y tế thiết yếu; bảo đảm nước uống, nước sinh hoạt đạt chất lượng. Các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn phải bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho học sinh trong chương trình khám, sàng lọc sức khỏe học đường tại Nghệ An. ẢNH: V. Đồng

Tại các trường mầm non và phổ thông, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh được theo dõi, đánh giá. 100% cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường và sức khỏe tâm thần.

Tỉnh cũng phấn đấu 80% cơ sở giáo dục có công trình vệ sinh đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.

Về nhân lực, 100% trường phổ thông nội trú, dân tộc nội trú, dân tộc bán trú và trường dành cho người khuyết tật có nhân viên y tế chuyên trách hoặc được bố trí, hỗ trợ nhân viên y tế theo quy định. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp có nhân viên y tế chuyên trách, bảo đảm trình độ chuyên môn.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, nâng cao hiệu quả chăm sóc học sinh ngay tại trường học. ẢNH: H.M

Giai đoạn 2031-2035, tỉnh tiếp tục giữ vững kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu về nhân lực và cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.

Để thực hiện mục tiêu, UBND tỉnh Nghệ An đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, tập trung vào chính sách và chỉ đạo; nhân lực y tế trường học; cơ sở vật chất, thiết bị; truyền thông, chăm sóc sức khỏe và xây dựng mô hình; chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe; phối hợp, kiểm tra và huy động nguồn lực.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai kế hoạch; Sở Y tế phối hợp hướng dẫn chuyên môn, tổ chức khám, sàng lọc, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh.

UBND các xã, phường chỉ đạo cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện các hoạt động y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh, bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm và huy động nguồn lực hợp pháp để triển khai chương trình.