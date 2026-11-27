Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Đ.P)

Tham dự lớp tập huấn có gần 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác tuyên giáo, tuyên truyền phòng, chống ma túy; đại diện lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn cơ sở có đông đoàn viên và chủ tịch công đoàn các xã, phường thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế.

Tại chương trình, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trực tiếp truyền đạt 2 chuyên đề trọng tâm gồm: vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động; giải pháp triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn. (Ảnh: Đ.P)

Đợt tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp truyền thông thiết thực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự phòng ngừa tệ nạn ma túy trong đoàn viên, người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp.