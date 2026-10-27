Nghệ An nâng cao năng lực truyền thông chăm sóc mẹ và trẻ em vùng cao

Ngày 27/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em cho cán bộ các cấp tại xã Mường Xén.

Cán bộ tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em tại Nghệ An. ẢNH: V. Đồng

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ 27-29/10/2026, thuộc Dự án 7 – Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Tại lớp tập huấn ở Mường Xén, thành phần tham dự gồm cán bộ UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể thuộc 5 xã Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Na Loi và Na Ngoi; cán bộ Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cùng nhân viên các trạm y tế, điểm trạm trực thuộc.

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em; kỹ năng thiết kế sản phẩm truyền thông và thực hành xây dựng các sản phẩm phù hợp với yêu cầu thực tế.

Các học viên thực hành kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi, xây dựng sản phẩm truyền thông và lập kế hoạch tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em phù hợp với thực tế địa phương. ẢNH: V. Đồng

Đáng chú ý, chương trình hướng dẫn học viên kỹ thuật chụp ảnh phục vụ truyền thông sức khỏe, dựng video bằng phần mềm CapCut và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông. Các học viên cũng được thực hành xây dựng kế hoạch truyền thông, xác định đối tượng, mục tiêu, thông điệp và lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với tình hình địa phương.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn tập trung vào giáo dục dinh dưỡng, kỹ năng tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn cho trẻ ăn bổ sung; truyền thông về làm mẹ an toàn, chăm sóc phụ nữ trước và trong thai kỳ, trong quá trình sinh, sau sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Học viên còn được hướng dẫn kỹ năng truyền thông khi thăm hộ gia đình, từ khâu chuẩn bị, tiếp cận hộ, tư vấn đến ghi nhận thông tin; đồng thời thực hành theo tình huống, được đánh giá và góp ý để hoàn thiện kỹ năng.

Thông qua chương trình, cán bộ y tế và các lực lượng tại cơ sở được củng cố kiến thức, kỹ năng truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trước đó, chương trình tập huấn đã được tổ chức tại các địa bàn Quế Phong, Tương Dương và Anh Sơn, với khoảng 50 học viên mỗi lớp.