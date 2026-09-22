Nghệ An nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy ở tổ liên gia

Hình ảnh tại Hội thi. (Ảnh: PT)

Mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" đã và đang phát huy vai trò quan trọng. Đây không chỉ là mô hình liên kết các hộ gia đình trong công tác phòng ngừa cháy, nổ mà còn là lực lượng gần dân, sát dân, có khả năng phát hiện từ sớm, báo cháy, hỗ trợ chữa cháy, cứu người và hạn chế thiệt hại ngay từ những phút đầu tiên.

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là tại khu dân cư - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Việc xây dựng và phát huy hiệu quả các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở; qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Hội thi nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng, để mỗi người dân hiểu rằng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không chỉ là trách nhiệm riêng của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đội thi phường Tân Mai, giải Nhì cho đội thi xã Tân Kỳ và giải Ba cho đội thi xã Quỳnh Phú. (Ảnh: PT)

Hội thi không chỉ là dịp nâng cao năng lực, kỹ năng chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ mà còn góp phần đưa hoạt động của các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư.

Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; chú trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng để các thành viên có thể chủ động xử lý những tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu.