Nghệ An mưa xối xả, nhiều tuyến phố ngập sâu

Do chịu ảnh hưởng của đợt mưa to đến rất to kéo dài liên tục từ sáng đến chiều ngày 19/9, hầu hết các tuyến đường nội đô của Tp.Vinh đã rơi vào tình trạng ngập sâu nghiêm trọng. Lượng mưa quá lớn trút xuống dồn dập khiến hệ thống thoát nước quá tải hoàn toàn, biến nhiều khu phố sầm uất thành sông và khiến giao thông di chuyển vô cùng khó khăn.

Theo ghi nhận PV, nhiều tuyến đường như: An Dương Vương, Hồng Bàng, Duy Tân, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, đường 72m… bị ngập nặng, giao thông di chuyển vô cùng chật vật.

Bị bủa vây trong biển nước, các phương tiện tham gia giao thông đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Xe máy bị chết máy khiến người dân phải lội nước dắt bộ

Đặc biệt, trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, tình trạng ngập sâu đã khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy, người dân phải lội giữa dòng nước, vô cùng vất vả tìm cách xoay sở để di chuyển.

Một chiếc xe bị ngập sâu ở đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh Nguyễn Kiên.

Mưa lớn khiến việc đi lại trong khu vực đường 72m qua phường Vinh Phú gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện phải dừng lại chờ nước rút, trong khi một số người phải tìm tuyến đường khác để di chuyển.

Hàng loạt ô tô chết máy, tài xế phải bất lực gọi cứu hộ.

Tại chung cư Trung Đức, tình trạng ngập cũng xảy ra tại tầng hầm. Nước tràn vào khu vực để xe, trong khi thang máy bị ngập nước, không thể hoạt động.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/9, trọng tâm mưa lớn trên cả nước tập trung từ Nghệ An đến Huế. Khu vực này được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ.