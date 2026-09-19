Nghệ An mưa trắng trời, nước lũ tràn vào thang máy chung cư

Cảnh lũ tràn vào thang máy chung cư ở Nghệ An Cơn mưa dai dẳng từ sáng sớm 19/9 khiến nhiều khu vực tại Vinh (Nghệ An) ngập lụt, lượng nước lớn lũ tràn vào hầm giữ xe của một số khu chung cư. Để tránh thiệt hại, người dân cố gắng đưa xe máy ra ngoài.

Theo phản ánh của người dân, cơn mưa bắt đầu từ sáng sớm 19/9 và kéo dài liên tục vài giờ khiến nhiều tuyến đường ở phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú... (tỉnh Nghệ An) ngập cục bộ. Các tuyến phố ngập nặng gồm Nguyễn Duy Trinh, Phong Đình Cảng, Hồng Bàng, Đặng Thái Thân...

Tại một số khu vực, nước dâng cao hơn 0,5 m khiến xe máy, ôtô không thể di chuyển, gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn tràn vào nhiều nhà, khiến người dân phải di dời đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập.

Lực lượng chức năng được bố trí để hỗ trợ phân luồng giao thông, cảnh báo người dân và phương tiện không đi vào đoạn đường nước dâng cao; đồng thời hỗ trợ khơi thông dòng chảy, hỗ trợ thoát nước.

Mưa lớn bắt đầu từ sáng sớm 19/9. Ảnh: Người dân cung cấp.

Do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp và tràn vào hầm giữ xe, khu vực thang máy của một số chung cư.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hoa Vy (chung cư dầu khí Hưng Bình) cho biết sau khi thấy tình trạng mưa lớn, nước ngập vào hầm giữ xe, nhiều người tìm cách đưa xe máy ra ngoài để tránh thiệt hại.

Tuy nhiên, vẫn có một số phương tiện còn lại trong hầm, ngập đến hơn nửa xe.

Cư dân sống tại chung cư Tecco Bến Thủy (phường Trường Vinh) cũng cho biết nhiều tuyến đường quanh chung cư ngập sâu. Một số ôtô không kịp di dời, bị ngập nước. Không ít chủ phương tiện phải thuê xe cẩu đưa phương tiện đến nơi an toàn.

Sống ở phường Trường Vinh, anh Cao Quốc nói cơn mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người dân không kịp chuẩn bị. Không ít trường hợp xe máy chết máy phải dắt bộ hoặc nhờ cứu hộ.

Với những ngôi nhà sát lòng đường, người dân phải tìm gỗ, chậu cây… để chắn các lối cửa ra vào. Tuy nhiên, nếu có xe qua lại, sóng từ đó cũng đẩy nước vào nhà.

Chị Thanh Nga (phường Thành Vinh) cũng cho hay mỗi hộ dân đều cố gắng kê cao đồ đạc, vật dụng trong nhà để hạn chế thiệt hại. Những người đi làm từ sáng sớm đều rất lo lắng, gọi điện thoại liên tục để kiểm tra nhà cửa.

"Tình hình này không biết khi nào trời mới tạnh mưa hẳn và nước rút để bà con được về nhà", chị lo lắng nói.

Nước tràn vào khu vực giữ xe của người dân sống trong chung cư. Ảnh: Người dân cung cấp.

Đến trưa 19/9, mưa tại khu vực Vinh vẫn chưa dứt. Theo tin cảnh báo ngập úng cục bộ của cơ quan khí tượng thủy văn Nghệ An, trong 6 tiếng từ 5h đến 11h, địa phương xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại một số điểm gồm Hưng Nguyên 157,6 mm, Vinh 200,6 mm tại phường Trường Vinh và 244 mm tại phường Thành Vinh. Tại Cửa Hội, lượng mưa ghi nhận 66,2 mm.

Dự báo trong 3 giờ tiếp theo, các xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 30 mm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực ven sông, suối. Thời gian ngập có khả năng kéo dài 6-12 giờ, độ sâu ngập phổ biến 0,3-0,7 m, có nơi trên 0,8 m.

Khu vực đường 32 nước dâng hơn 30 cm, nhiều phương tiện bị chết máy sáng 19/9. Ảnh: Người dân cung cấp.