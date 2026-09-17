Nghệ An mưa lũ diễn biến phức tạp, hàng trăm hộ dân bị ngập

Cụm dân cư thuộc khu vực vùng trũng thấp của xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) bị nước bủa vây, tạm thời bị cô lập do đường dân sinh bị ngập nước. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Một số tuyến Quốc lộ bị ngập sâu các phương tiện giao thông không thể qua lại, lực lượng chức năng buộc phải đóng đường.

Tại xã Tam Thái mưa lớn kéo dài, khiến nước tại các khe, suối dâng cao. Một số vị trí có dòng chảy mạnh đã gây chia cắt, cô lập các bản Xóong Con, Khổi, Phồng, Văng Môn, Xốp Nặm, Huồi Sơn và Phá Lỏm với 631 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu cùng 2 trường học. Một số công trình trên địa bàn bị hư hỏng. Trước tình hình này, UBND xã Tam Thái đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các thôn, bản tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước tại các khe, suối, đồng thời chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.

Tại xã Yên Hoà, dù lượng mưa không lớn nhưng nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên hơn 300 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu ở bản Cốc Pạt và một phần bản Yên Thắng bị cô lập.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, Nghệ An cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã cho dừng việc dùng thuyền đưa đón người dân qua sông Hội Nguyên. Tuy nhiên, vẫn duy trì lực lượng túc trực sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, nhất là vào ban đêm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Tại các xã hạ lưu sông Hiếu tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra đã ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và sản xuất của người dân. Theo đó, xã Đông Hiếu, có 101 nhà dân ngập sâu 0,6-2m, 45 hộ phải sơ tán, khoảng 400ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Đường dân sinh đấu nối cụm dân cư bị ngập nặng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Hiếu chủ động nắm tình hình, duy trì lực lượng trực, chuẩn bị phương tiện và phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tại các vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, bố trí người kiểm soát, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Từ sáng 16/7, tuyến Quốc lộ 48 xuất hiện nhiều vị trí ngập lụt cục bộ, giao thông chia cắt. Đến sáng 17/9, nước lũ đã rút, một số phương tiện giao thông gầm cao đã có thể di chuyển.

Nước lũ cũng khiến mặt đường quốc lộ 48E đoạn qua cầu khe Đá Hàn kết nối khu vực Nghĩa Đàn với xã Quỳnh Thắng bị hư hỏng nặng. Lớp bê tông nhựa trên mặt cầu và hai đầu cầu bị bong tróc, bóc tách, nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức cảnh báo, rào chắn và tạm thời kiểm soát người, phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý đường bộ cũng nhanh chóng có mặt để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý.

Liên quan đến hành động cứu người trong lũ, sáng 17/6, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do mưa lũ, rất may mắn một người phụ nữ lớn tuổi đã được cứu sống kịp thời nhờ hành động dũng cảm của người dân.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước sông Hiếu dâng cao và chảy xiết. Trong lúc đi ra phía sau nhà, bà Nguyễn Thị Thúy Anh (sinh năm 1954) trú tại bản Ban, không may trượt chân ngã xuống dòng nước lũ và bị cuốn trôi xa khoảng 500 mét. Phát hiện sự việc nguy cấp, anh Nguyễn Văn Cao, trú tại Bản Ban, xã Châu Tiến đã không ngần ngại chạy dọc theo bờ sông, lao mình xuống dòng nước xiết tiếp cận đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nghĩa cử cao đẹp của anh Cao nhận được nhiều lời khen ngợi, là tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái trong mùa mưa lũ.