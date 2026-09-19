Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, hàng loạt tuyến đường tại các phường trung tâm ngập sâu

Tại một số khu vực phường trung tâm đô thị Vinh, nước dâng cao hơn nửa mét khiến xe máy và ô tô không thể di chuyển. Người đi xe máy phải xuống xe, dắt bộ qua những đoạn nước ngập.

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Các tuyến đường như Hồng Bàng, Đinh Công Tráng, Hồng Bàng thuộc phường Thành Vinh có nhiều đoạn bị ngập.

Một ô tô cố gắng di chuyển qua khu vực ngập sâu đường Nguyễn Văn Cừ bị chết máy.

Anh Trần Văn Nam, trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, sáng nay tôi lái ô tô xuống khu vực Vinh để làm việc. Khi đến một đoạn đường Nguyễn Văn Cừ bị ngập sâu, nước dâng cao khiến xe không thể tiếp tục di chuyển. Đường ngập sâu quá, tôi không dám cố chạy tiếp vì sợ xe bị chết máy.

Mưa lớn khiến việc đi lại trong khu vực đường 72m qua phường Vinh Phú gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện phải dừng lại chờ nước rút, trong khi một số người phải tìm tuyến đường khác để di chuyển.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, trong sáng hôm nay, khu vực phường Trường Vinh đã có mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường bị ngập, có những chỗ sâu đến 50cm.

Tại các điểm ngập lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng, cảnh báo người dân và phương tiện không đi vào những đoạn đường nước dâng cao, đồng thời khơi thông dòng chảy, hỗ trợ thoát nước.

Đến 12h ngày 19/9, mưa tại khu vực phường Trường Vinh vẫn chưa dứt. Nước tại nhiều tuyến đường vẫn ở mức cao, tình trạng ngập tiếp tục diễn ra, các phương tiện đi lại vẫn khó khăn.

Clip Mưa lớn gây ngập đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh (Nghệ An).

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết, ngày và đêm 19/9, tại địa bàn Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến 30-60mm, có nơi nhiều hơn 80mm như phường Trường Vinh, xã Hưng Nguyên, xã Kim Liên, xã Sơn Lâm...

Trong 24 giờ qua, ở tỉnh Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được trên toàn tỉnh phổ biến 10-40mm, riêng Dừa 57.6mm, khu vực TP Vinh cũ 63.2mm trong vòng 3 giờ.