Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, hàng loạt tuyến đường tại các phường trung tâm ngập sâu
Sáng 19/9, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nhiều tuyến đường ở khu vực các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú... tỉnh Nghệ An ngập sâu hơn 50cm. Một số phương tiện bị chết máy phải gọi cứu hộ.
Tại một số khu vực phường trung tâm đô thị Vinh, nước dâng cao hơn nửa mét khiến xe máy và ô tô không thể di chuyển. Người đi xe máy phải xuống xe, dắt bộ qua những đoạn nước ngập.
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Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết, ngày và đêm 19/9, tại địa bàn Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến 30-60mm, có nơi nhiều hơn 80mm như phường Trường Vinh, xã Hưng Nguyên, xã Kim Liên, xã Sơn Lâm...
Trong 24 giờ qua, ở tỉnh Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được trên toàn tỉnh phổ biến 10-40mm, riêng Dừa 57.6mm, khu vực TP Vinh cũ 63.2mm trong vòng 3 giờ.
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