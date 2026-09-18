Nghệ An: Mưa lớn kéo dài gây ngập úng diện rộng và sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi

Trên sạt lở, dưới ngập sâu

Do ảnh hưởng của các dải thiên tai cực đoan, những ngày qua lượng mưa ghi nhận tại nhiều trạm đo ở Nghệ An tăng cao đột biến (như Nông trường 1.5 đạt 394,4mm, xã Đông Hiếu đạt 235,6mm). Lượng nước dồn dập đổ về từ thượng nguồn kết hợp địa hình đồi dốc đứng đã tạo ra tình trạng ngập úng và sạt lở tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh.

Quốc lộ 48 (ngày 16/9) đoạn qua Đông Hiếu Nghệ An ngập sâu khoảng 1m, làm giao thông bị tê liệt.

Tại các xã miền núi phía Tây như Yên Na, Tương Dương, Tam Thái Quỳ Châu … địa hình ngậm nước lâu ngày đã kích hoạt hàng loạt điểm sạt lở ta-luy dương nghiêm trọng. Đất đá đổ ập xuống xé toạc các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 48, 48E hay Tỉnh lộ 543C. Trong khi đó ở vùng hạ lưu, nước sông Sào và sông Hiếu dâng cao bất ngờ đã nhấn chìm nhiều khu dân cư thấp trũng từ 1,2m đến 1,5m.

Khắc phục vị trí sạt lở trên Quốc lộ 48E, đoạn qua xã Quỳnh Thắng.

"Mưa lớn dồn dập suốt đêm khiến nước lũ sông Hiếu lên nhanh không kịp trở tay. Thấy nước tràn sát nền nhà, gia đình tôi phải thức trắng đêm huy động mọi người kê cao toàn bộ đồ đạc, tài sản và di tản đàn gia súc lên vùng đất cao để chạy đua với dòng nước", một người dân ở xã Đông Hiếu chia sẻ.

Giao thông tê liệt, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học

Hệ thống quản lý đường bộ ghi nhận đợt mưa lũ này đã xé toạc mặt đường Quốc lộ 48E, khiến mặt nhựa bong tróc từng mảng lớn. Đáng chú ý, tại đập tràn Xăng Dầu thuộc Đường tỉnh 538 nước dâng cao kỷ lục tới 1,7m với dòng chảy xiết vô cùng nguy hiểm, buộc lực lượng chức năng phải rào chắn, đóng đường khẩn cấp.

Hàng nghìn học sinh tại xã Bình Minh phải nghỉ học 2 ngày do bị ngập nặng.

Cơn giận dữ của thiên tai kéo theo hệ lụy dây chuyền nặng nề lên ngành giáo dục. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng của giáo viên và học sinh, nhiều trường học đã chủ động thông báo cho hàng nghìn học sinh các cấp từ mầm non đến THCS tại nhiều xã bị ngập nghỉ học. Các thầy cô giáo phải trắng đêm túc trực để di dời máy móc máy tính, hồ sơ học bạ lên tầng cao tránh lũ.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Nghệ An có gần 2.300 ngôi nhà bị nước lũ bủa vây hoặc ảnh hưởng trực tiếp do ngập úng. Khối lượng đất đá sạt lở tính riêng vùng ảnh hưởng trục lộ giao thông qua Thanh Hóa - Nghệ An đã vượt mốc 7.000m³. 7 bản vùng sâu tại xã Yên Na bị cô lập hoàn toàn do 3 cầu tràn trên tuyến giao thông công vụ bị ngập sâu.

Bám trụ thực địa, kích hoạt phương án "4 tại chỗ"

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam cùng chính quyền tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ ứng trực 24/24h tại các điểm xung yếu, ngầm tràn nguy hiểm để phân luồng, quyết liệt không cho người và phương tiện qua lại.

Khắc phục sạt lở tại đường tỉnh 543C qua địa phận xã Yên Na, Nghệ An.

Tại các điểm sạt lở, các doanh nghiệp bảo dưỡng đường bộ đã khẩn trương huy động tối đa máy xúc, máy gạt cùng nhân lực xuyên đêm hót dọn bùn đất, khoan đục các khối đá tảng nhằm mở một vệt đường giải tỏa ách tắc, từng bước khôi phục lại mạch máu giao thông. Đến thời điểm hiện tại, khi mưa giảm, một số đoạn ngập sâu đã bắt đầu rút nước, các phương tiện đang từng bước di chuyển chậm trở lại dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.