Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, gần 2.700 người dân ở 5 bản vùng cao bị chia cắt

Chiều 14/9, ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, mưa lớn trong hai ngày 13 và 14/9 khiến nước khe Chà Lạp dâng cao, nhấn chìm các tuyến đường công vụ tại khu vực đang thi công 3 cầu cứng, khiến gần 2.700 người dân ở 5 bản của xã Tam Thái bị chia cắt.

Mưa lớn khiến nước khe Chà Lạp dâng cao khiến tuyến đường công vụ bị ngập sâu. (Ảnh: CSCC).

Theo ông Khánh, đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân nhiều bản. Chỉ cần mưa lớn, nước khe Chà Lạp dâng cao là các tuyến đường bị ngập, người dân không thể qua lại. Địa phương rất mong 3 cây cầu cứng sớm được hoàn thành để giải quyết tình trạng chia cắt, bảo đảm việc đi lại lâu dài cho bà con.

Trong thời gian 3 cầu chưa hoàn thành, đơn vị thi công bố trí đường công vụ để người dân qua lại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời và thường bị ngập khi nước khe Chà Lạp dâng cao.

Trong hai ngày 13 và 14/9, mưa lớn kéo dài khiến các tuyến đường công vụ vào các bản Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm bị ngập, giao thông chia cắt.

Nước khe Chà Lạp dâng cao khiến giao thông vào 5 bản bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại của gần 2.700 người dân tại 5 bản. (Ảnh: CSCC).

Theo lãnh đạo xã Tam Thái, trước tình trạng trên, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng trực gác tại các vị trí ngập sâu, cảnh báo, không để người dân qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Đơn vị thi công cũng thường xuyên chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, tranh thủ khi nước rút để xử lý các vị trí bị ảnh hưởng, sớm khôi phục giao thông.

Trước mắt, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng cảnh báo và khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đi qua các tuyến đường công vụ khi nước khe dâng cao.