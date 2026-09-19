Nghệ An: Mưa lớn gây ngập sâu, nhiều phương tiện mắc kẹt

Nhiều phương tiện không thể di chuyển, một số ô tô chết máy phải nhờ xe cứu hộ hỗ trợ.

Trưa 19/9, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực Vinh khiến tình trạng ngập úng xuất hiện trên nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận trong sáng cùng ngày, nhiều đoạn trên các tuyến Trường Chinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Cừ, Hồng Bàng, Phong Đình Cảng, Đốc Thiết, Nguyễn Thị Minh Khai và Đại lộ Vinh - Cửa Lò bị ngập.

Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Vinh chìm trong nước.

Tại một số vị trí trũng thấp, nước dâng hơn nửa mét, phủ kín mặt đường khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Không ít người đi xe máy buộc phải xuống dắt bộ qua khu vực ngập hoặc quay đầu tìm hướng di chuyển khác.

Ở khu vực hào Thành cổ Vinh, mực nước dâng cao, có thời điểm gần ngang mặt đường. Lượng nước từ các tuyến phố xung quanh tiếp tục đổ về trong khi mưa chưa ngớt khiến khả năng tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng ngập sâu cũng khiến một số ô tô bị chết máy khi cố di chuyển qua vùng nước lớn. Chủ phương tiện phải liên hệ xe cứu hộ để đưa xe ra ngoài.

Một số ô tô chết máy khi đi qua vùng ngập, phải nhờ xe cứu hộ hỗ trợ.

Anh Nguyễn Hồng Ân (40 tuổi, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, sáng 19/9, anh điều khiển ô tô vào khu vực Vinh làm việc. Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, gặp đoạn ngập sâu, anh quyết định dừng xe vì lo phương tiện bị chết máy.

“Thấy nước ngập quá sâu, tôi không dám chạy tiếp. Tôi phải dừng lại, gọi xe cứu hộ hỗ trợ đưa phương tiện qua khu vực ngập để tiếp tục công việc”, anh Ân chia sẻ.

Theo anh Ân, mưa lớn khiến giao thông tại nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Vinh bị ảnh hưởng. Một số phương tiện phải dừng chờ nước rút, trong khi nhiều người chủ động quay đầu, lựa chọn tuyến đường khác để tránh các điểm ngập.

Tại những vị trí nước dâng cao, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, cảnh báo và hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển an toàn. Công tác khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước cũng được triển khai tại một số khu vực.

Mưa chưa dứt, nước tiếp tục bao phủ nhiều tuyến phố tại khu vực Vinh.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, khu vực Vinh vẫn tiếp tục có mưa, nước trên nhiều tuyến đường chưa rút, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi qua những tuyến đường đang ngập sâu; không cố điều khiển phương tiện qua khu vực có mực nước cao hoặc dòng chảy mạnh nhằm tránh xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn.