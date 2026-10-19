Nghệ An: Một loạt ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 18/10. Theo đó, 8 ô tô đỗ tại khu vực trước chung cư T&T Victoria, trên đường Quang Trung, đối diện siêu thị Big C Vinh, bị đập vỡ kính.

Tám ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư. (Ảnh Duy Chương)

Theo lãnh đạo địa phương, khu vực bãi đỗ xe nói trên không có camera giám sát. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo phản ánh của người dân, nhiều ô tô bị đập vỡ kính, trong đó có cả những phương tiện có giá trị lớn. Người dân nghi ngờ các đối tượng đã phá kính xe để tìm kiếm, trộm cắp tài sản bên trong. Tuy nhiên, nguyên nhân và mục đích của vụ việc hiện chưa được cơ quan chức năng kết luận.

Việc nhiều phương tiện bị phá hoại trong cùng một đêm khiến các chủ xe bức xúc, lo lắng về tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Đến nay, chưa có thông tin chính thức về số tài sản bị mất, cũng như tổng mức thiệt hại của các phương tiện. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.