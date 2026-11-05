Nghệ An mời thi tuyển thiết kế trung tâm hành chính

Khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An nằm tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc với diện tích rộng hơn 40ha. Ảnh: ĐB

Theo thông báo ngày 4/11/2026, cuộc thi được tổ chức rộng rãi nhằm tìm phương án thiết kế tối ưu, đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Phương án được lựa chọn sẽ làm cơ sở cho các bước tiếp theo của dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An theo phương thức đối tác công tư.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An ban hành văn bản mời thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Khu đất dự kiến xây dựng công trình nằm phía Tây đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Phía Đông khu đất giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò, rộng 95m; các phía còn lại giáp đường quy hoạch. Tổng diện tích khoảng 41,76ha, trong đó phần thuộc phường Vinh Lộc khoảng 33,58ha và phần thuộc xã Đông Lộc khoảng 8,18ha.

Theo nhiệm vụ thi tuyển, công trình dự kiến có mật độ xây dựng tối đa 40%, cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm. Trung tâm được tính toán phục vụ khoảng 2.130 người làm việc, gồm Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và nhiều sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Ban tổ chức yêu cầu phương án dự thi bảo đảm tính thống nhất từ giải pháp quy hoạch, kiến trúc đến kỹ thuật công trình và tổ chức không gian.

Thiết kế cần phù hợp với quy hoạch khu vực, đáp ứng công năng của một trung tâm hành chính cấp tỉnh, đồng thời chú trọng các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, kinh tế - xã hội và môi trường.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc đáp ứng điều kiện năng lực và kinh nghiệm theo quy định hiện hành. Các đơn vị có thể liên danh để tham gia; mỗi đơn vị chỉ được tham gia một liên danh. Thành viên Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật, chuyên gia cố vấn và các cá nhân liên quan đến việc tổ chức cuộc thi không được dự thi.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm một giải Nhất trị giá 150 triệu đồng, một giải Nhì 100 triệu đồng và một giải Ba 50 triệu đồng. Giá trị giải thưởng chính thức sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cùng kết quả thi tuyển. Đơn vị, cá nhân có phương án xếp hạng cao nhất sẽ được xem xét tham gia các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Thời gian đăng ký và thực hiện bài dự thi kéo dài 30 ngày, từ ngày 4/11 đến 3/12/2026, tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ. Hạn nộp bài là ngày 3/12. Công tác chấm thi, phê duyệt và công bố kết quả dự kiến thực hiện trong tháng 12/2026.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An là cơ quan tổ chức cuộc thi, đặt trụ sở tại số 45 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh. Thông tin và giải đáp thắc mắc về cuộc thi được tiếp nhận đến ngày 2/12/2026.