Nghệ An mời thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh

Ngày 4/11, ông Hoàng Sỹ Kiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, Ban đã phát hành thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 của UBND tỉnh Nghệ An.

Khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có quy mô từ 30 - 45ha tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. (Ảnh: Thu Hiền).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi, nhằm huy động ý tưởng sáng tạo của các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc, lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Theo ông Kiện, thời gian tiếp nhận đăng ký và thực hiện bài dự thi kéo dài 30 ngày, từ ngày 4/11 đến hết ngày 3/12/2026.

Thời hạn nộp bài dự thi là ngày 3/12/2026; công bố kết quả trong tháng 12/2026.

Địa điểm tổ chức cuộc thi tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, số 45 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh nằm phía Tây đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với tổng diện tích khoảng 41,76ha.

Trong đó, phần diện tích thuộc phường Vinh Lộc khoảng 33,58ha, xã Đông Lộc khoảng 8,18ha. Phía Đông khu đất tiếp giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò với mặt cắt rộng 95m, các phía còn lại giáp đường quy hoạch. Dự án được định hướng với mật độ xây dựng tối đa 40%, công trình cao tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Dự kiến, Trung tâm hành chính tỉnh sẽ bố trí nơi làm việc cho khoảng 2.130 người, gồm các cơ quan của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và nhiều sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh.

Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhằm lựa chọn giải pháp tổng thể, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch mặt bằng, kiến trúc công trình, giải pháp kỹ thuật và tổ chức không gian.

Đồng thời, phương án phải đáp ứng yêu cầu về công năng, tính hiện đại, hiệu quả khai thác lâu dài và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An.

Đối tượng tham gia dự thi là các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm thiết kế công trình dân dụng theo quy định. Các đơn vị, cá nhân có thể liên danh để tham gia, nhưng mỗi đơn vị chỉ được tham gia một liên danh.

Thành viên Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật, chuyên gia cố vấn và các cá nhân liên quan đến việc tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

Theo cơ cấu giải thưởng dự kiến, phương án đạt giải Nhất được trao 150 triệu đồng, giải Nhì 100 triệu đồng và giải Ba 50 triệu đồng.