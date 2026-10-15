Nghệ An mở rộng nguồn phát triển đảng viên

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt tại xã Thân Lĩnh, ngày 10/7/2026.

Với cách làm chủ động, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là gắn với các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, nhiều quần chúng ưu tú được phát hiện, giới thiệu cho các chi bộ để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Chín tháng năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An kết nạp 6.205 đảng viên, đạt 101,72% so với chỉ tiêu giao cả năm.

Phát hiện, theo dõi và bồi dưỡng từ sớm

Xã Văn Kiều có 43,2% số dân là đồng bào theo tôn giáo; 19 xóm có hơn 20% số dân theo tôn giáo. Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Văn Kiều đã kết nạp 5 quần chúng ưu tú là người theo tôn giáo. Trước đây, toàn xã có 6 xóm “trắng” tổ chức đảng do đặc thù là vùng giáo toàn tòng; nhiều chi bộ còn “trắng” đảng viên là người theo tôn giáo, thì nay đã có từ 1-2 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đinh Thanh Trang cho biết: Công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào theo tôn giáo được địa phương hết sức chú trọng. Cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng sáng tạo, gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp nhận. Các chi bộ thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt mở rộng, những người chưa phải là đảng viên cũng được mời tham dự. Khi họ biết sinh hoạt chi bộ của các đảng viên cũng là để bàn những việc lo cho dân, xây dựng quê hương, dần dần họ sẽ hiểu và đồng hành.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng bộ xã Quỳnh Anh đã kết nạp 104 đảng viên, trong đó 2 đảng viên là người theo tôn giáo. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thưởng, công tác phát triển đảng viên được gắn với các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2022 đến nay, các chi bộ đã kết nạp 78 đảng viên là người theo tôn giáo; trong đó có 8 đảng viên mới thuộc thôn, tổ dân phố vùng đặc thù trong phạm vi Đề án số 11-ĐA/TU. Tính riêng 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh kết nạp 22 đảng viên là người theo tôn giáo. Bên cạnh đó, việc thành lập chi bộ (tăng cường đảng viên), chi bộ sinh hoạt ghép bước đầu khắc phục tình trạng xóm chưa có chi bộ; các chi bộ phát huy vai trò định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội… Hiện nay, tất cả 254 xóm đông đồng bào theo tôn giáo đều có các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động đúng theo điều lệ, quy định.

Ở khu vực doanh nghiệp, từ năm 2022 đến tháng 9/2026, toàn tỉnh kết nạp 661 quần chúng trong doanh nghiệp (trong đó có 46 người là chủ doanh nghiệp), nâng tổng số đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lên hơn 3.300 đồng chí; đồng thời thành lập 15 tổ chức đảng trong khu vực này.

Cùng với phát triển đảng viên vùng đặc thù, đảng viên trong doanh nghiệp, công tác phát triển đảng viên trong trường học cũng đạt kết quả tích cực. Tính từ năm 2022 đến tháng 9/2026, toàn tỉnh kết nạp 7.412 đảng viên là học sinh, sinh viên; riêng 9 tháng năm 2026 kết nạp 2.193 đảng viên. Điển hình như xã Đại Đồng, chỉ tiêu kết nạp năm 2026 là 131 đảng viên mới; trong 9 tháng, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp 112 đảng viên; trong đó có 81 quần chúng ưu tú là học sinh. Tiêu biểu là Đảng bộ Trường trung học phổ thông Thanh Chương 1 kết nạp 44 đảng viên; Trường trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân kết nạp 37 đảng viên.

“Kinh nghiệm của Đại Đồng là không chờ đến khi học sinh đủ điều kiện mới bắt đầu tạo nguồn, mà phải phát hiện, theo dõi và bồi dưỡng từ sớm. Các trường chú trọng lựa chọn những học sinh có thành tích nổi bật, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên để đưa vào diện theo dõi, bồi dưỡng”, đồng chí Trình Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ.

“Đòn bẩy" từ Đề án số 11-ĐA/TU

Để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, ngày 30/1/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, về phát triển đảng viên, tổ chức đảng vùng đặc thù, trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong học sinh, sinh viên giai đoạn 2026-2030.

Thay vì áp dụng tỷ lệ “cào bằng”, tỉnh triển khai mô hình “Chỉ tiêu nền kết hợp hệ số điều chỉnh thực tế”. Tỉnh xác định mức nền chung 2,2% cho các xã, phường (được tính trên cơ sở loại trừ các yếu tố đặc thù như địa bàn có các đơn vị sự nghiệp công lập, trường trung học phổ thông, trung tâm y tế và bệnh viện); sau đó linh hoạt tăng thêm dựa trên nguồn học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giảm trừ cho các vùng đặc thù (vùng có từ 50% số dân theo tôn giáo trở lên) khó khăn về nguồn quần chúng.

Trên cơ sở khảo sát, tỉnh áp dụng “Chỉ tiêu kết hợp” đối với kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp và người theo tôn giáo tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2026, đồng thời tiến hành khảo sát, tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2026.

Ngoài các giải pháp triển khai thực hiện hằng năm, tỉnh còn đề nghị các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn quần chúng, gắn trách nhiệm của cấp ủy và các tổ chức, cá nhân với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2026.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Tại một số địa phương, công tác tạo nguồn còn hạn chế, nhất là ở khu vực nông thôn và các địa bàn đặc thù. Tình trạng thanh niên đi học tập, lao động ngoài địa phương ngày càng tăng, ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên, con số kết nạp được 6.205 đảng viên trong chín tháng cho thấy những nỗ lực rất lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh.

Đánh giá về kết quả công tác phát triển đảng viên thời gian qua trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nhìn nhận: “Phát triển đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện, nhất là ở vùng đồng bào theo tôn giáo, trong doanh nghiệp và trường học”.