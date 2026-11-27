Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo: Vườn quốc gia Pù Mát, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Về phía FFI có Ngài Teleki Geza Kristian Adam – Tổng Giám đốc Điều hành Toàn cầu; Ngài James Edward Hardcastle – Giám đốc Chương trình khu vực châu Á – Thái Bình Dương; ông Hoàng Văn Lâm – Trưởng Văn phòng đại diện FFI tại Việt Nam.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TL

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, Nghệ An có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái rừng đa dạng, trong đó Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận năm 2007 là một trong những giá trị nổi bật. Tỉnh luôn xác định bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học phải gắn với phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân, nhất là cộng đồng sinh sống tại các khu vực miền núi, vùng đệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Trong hành trình đó, FFI là đối tác quốc tế có nhiều đóng góp thiết thực. Từ năm 2016 đến nay, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động như điều tra, nghiên cứu và bảo tồn các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm; ứng dụng công nghệ SMART trong tuần tra, giám sát và bảo vệ rừng; nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, cán bộ bảo tồn và cộng đồng; hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế bền vững tại vùng đệm.

Ngài Teleki Geza Kristian Adam – Tổng Giám đốc Điều hành Toàn cầu FFI phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Đánh giá cao sự đồng hành của FFI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tổ chức tiếp tục mở rộng hợp tác với Nghệ An trong nghiên cứu, bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm; nâng cao năng lực quản lý các khu bảo tồn; ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát đa dạng sinh học; phục hồi hệ sinh thái rừng và phát triển sinh kế bền vững, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Tỉnh cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình, dự án hợp tác được triển khai đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.

Thông tin về định hướng hợp tác, Ngài Teleki Geza Kristian Adam cho biết, FFI được thành lập tại Vương quốc Anh năm 1903, hiện hoạt động tại 48 quốc gia. Tại Việt Nam, từ năm 1997, tổ chức đã phối hợp với các cơ quan quản lý, nhà khoa học và cộng đồng địa phương triển khai nhiều chương trình bảo tồn thiên nhiên.

Riêng tại Nghệ An, mối quan hệ hợp tác với Vườn quốc gia Pù Mát từ năm 1998 đã ghi dấu ấn khi bẫy ảnh của tổ chức ghi nhận hình ảnh sao la đầu tiên trong tự nhiên. Từ năm 2016, các hoạt động hợp tác tiếp tục được mở rộng, tập trung vào bảo tồn vượn má trắng phương Bắc, giám sát đa dạng sinh học, bảo vệ rừng và phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn thiên nhiên.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Danh Hùng phát biểu trao đổi về hợp tác giữa Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An và FFI. Ảnh: TL

Trên cơ sở những kết quả đạt được và tiềm năng sinh thái của địa phương, FFI đề xuất xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới tầm nhìn năm 2050, với 6 trọng tâm: bảo tồn các loài nguy cấp và hệ sinh thái; nâng cao năng lực quản lý các khu bảo tồn; bảo vệ, phục hồi rừng; thúc đẩy bảo tồn dựa vào cộng đồng; huy động nguồn lực quốc tế, phát triển tài chính bền vững; kết nối Nghệ An với các chuyên gia và mạng lưới bảo tồn toàn cầu.

Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An và FFI ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững. Ảnh: TL

FFI mong muốn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An và các đơn vị liên quan xây dựng khuôn khổ hợp tác cụ thể, phù hợp với pháp luật Việt Nam và định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời khẳng định, sẽ không chỉ là đơn vị triển khai dự án mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng Nghệ An trong gìn giữ các giá trị thiên nhiên và cải thiện đời sống cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Tổ chức Fauna & Flora International. Ảnh: TL

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà sản phẩm OCOP của tỉnh cho Tổ chức Fauna & Flora International. Ảnh: TL

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thống nhất định hướng tăng cường hợp tác chiến lược lâu dài, đẩy mạnh phối hợp với Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững.

Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với FFI được kỳ vọng sẽ góp phần huy động thêm nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nâng cao hiệu quả bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng miền Tây Nghệ An.