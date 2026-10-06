Nghệ An mở cao điểm xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông

Ngày 6.10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai đồng loạt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trong toàn tỉnh.

Trong đó, thanh, thiếu niên, học sinh là một trong những nhóm được tập trung kiểm tra, xử lý nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Các thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bị phát hiện, bắt giữ, xử lý. Ảnh: CANA

Qua hai ngày ra quân (2 và 3.10), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 348 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm. Trong số này có 180 trường hợp điều khiển mô tô, còn lại sử dụng các loại phương tiện khác.

Qua kiểm tra, nhiều lỗi vi phạm được phát hiện, trong đó đáng chú ý có 177 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 27 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; 30 trường hợp không có giấy phép lái xe; 83 trường hợp không xuất trình được giấy tờ phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận 29 trường hợp phương tiện không gắn biển số, 4 trường hợp chở quá số người quy định và 3 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông.

Với các vi phạm trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 97 mô tô và 46 phương tiện khác. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 601 triệu đồng.

Hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của thanh, thiếu niên tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở và giáo dục pháp luật về giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông của thanh, thiếu niên, học sinh, đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp quản lý, giáo dục từ gia đình.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm kế hoạch cao điểm, duy trì tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường và địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Các khu vực trung tâm, tuyến giao thông phức tạp, nơi tập trung đông thanh, thiếu niên, học sinh sẽ được tăng cường kiểm tra, nhất là vào những khung giờ thường xuyên xảy ra vi phạm.

Việc xử lý được thực hiện theo hướng kết hợp giữa kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa. Qua đó, từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Nghệ An.