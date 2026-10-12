Nghệ An mạnh tay với vi phạm khai thác, kinh doanh khoáng sản

Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trước phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng giá khoáng sản mua thực tế tại một số mỏ cao hơn giá công bố vật liệu xây dựng, tỉnh Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết và quản lý sản lượng khoáng sản. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm minh bạch thị trường vật liệu xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến, bãi theo từng chủng loại, quy cách, chất lượng sản phẩm; thực hiện đầy đủ việc xuất hóa đơn, chứng từ đối với sản lượng khai thác, tập kết và kinh doanh.

Cùng với đó, hệ thống camera phải giám sát toàn bộ phương tiện ra vào, trạm cân được bố trí tại vị trí bảo đảm kiểm soát đầy đủ sản lượng vận chuyển. Những cơ sở không đáp ứng yêu cầu phải dừng hoạt động, chỉ được hoạt động trở lại sau khi khắc phục vi phạm và được chính quyền địa phương kiểm tra, xác nhận. Tỉnh cũng yêu cầu kết nối dữ liệu trạm cân tại các mỏ cát với phần mềm hóa đơn điện tử, góp phần bảo đảm kê khai thuế đúng sản lượng thực tế.

Các lực lượng chức năng được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về niêm yết giá; thường xuyên kiểm tra việc bán hàng theo giá đã công khai.

Đồng thời, tập trung phát hiện, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc và các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, đầu cơ, găm hàng, thao túng, đẩy giá vật liệu xây dựng.

Thuế tỉnh Nghệ An tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, hóa đơn và giá; xử lý nghiêm các trường hợp không xuất hóa đơn, xuất hóa đơn không đúng giá trị giao dịch thực tế, kê khai không trung thực hoặc có dấu hiệu trốn thuế. Các cơ quan chức năng cũng phải kịp thời tiếp nhận, tổng hợp phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng không niêm yết giá, niêm yết thiếu minh bạch hoặc bán hàng cao hơn giá niêm yết.

Bên cạnh kiểm soát hoạt động kinh doanh tại các mỏ, tỉnh Nghệ An chủ động khảo sát, thu thập, phân tích thông tin giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, làm cơ sở cập nhật, công bố giá khoáng sản sát với diễn biến thị trường.

Trước đó, qua kiểm tra các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các đoàn công tác của tỉnh phát hiện một số doanh nghiệp chưa có bến, bãi tập kết, niêm yết giá chưa phù hợp; camera và trạm cân lắp đặt không đúng vị trí. Đáng chú ý, nhiều mỏ bố trí hai tuyến đường ra, vào nhằm né trạm cân, gây khó khăn cho việc kiểm soát sản lượng khai thác và kinh doanh. Trước những tồn tại này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đình chỉ hoạt động 9 mỏ khoáng sản để hoàn thiện hệ thống giám sát theo quy định.