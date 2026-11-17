Đây là tuần sinh hoạt văn hóa sâu rộng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh, việc lần đầu tiên tổ chức Tuần Văn hóa từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 gắn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) thu hút đông đảo các tầng lớp nhân tham gia.

Chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”. Ảnh: Nguyễn Diệu

Ngoài tôn vinh những giá trị truyền thống quý báu, sự kiện còn kết nối những tấm lòng, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng và thắp sáng niềm: Tất cả cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, góp phần dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng.

Sự kiện tạo đợt sinh hoạt văn hóa. Ảnh: Nguyễn Diệu

Lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, lấy đoàn kết làm sức mạnh và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến. Đó chính là chìa khóa để sớm hiện thực hóa khát vọng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia, mang đậm bản sắc xứ Nghệ; tự tin cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình phồn vinh, hùng cường; xứng đáng với truyền thống Nghệ Tĩnh đỏ anh hùng, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Nguyễn Diệu

Sau phần phát biểu khai mạc là chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” diễn ra với 3 chương: “Sáng trong nguồn mạch”, “Hội tụ sắc màu” và “Tinh hoa tỏa sáng” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.