Nghệ An: Lực lượng vũ trang kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại phường Trường Vinh, Ban CHQS phường điều động gần 60 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, thôn đội trưởng xuống các khu dân cư bị ngập, hỗ trợ nhân dân kê kích tài sản, vận chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Trường Vinh giúp đỡ người dân kê kích tài sản, di chuyển người đến nơi an toàn.

Tại phường Vinh Phú, Thanh Vinh, Ban CHQS phường điều động gần 80 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân và thôn đội trưởng tổ chức giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn, kê kích tài sản, hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Hiện tại, khu vực Vinh, Nghệ An tiếp tục có mưa, nhiều tuyến đường bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An không quản ngại khó khăn, khẩn trương hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, bảo đảm an toàn về người và tài sản.