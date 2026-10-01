Nghệ An: Liên tục kiểm tra thực địa hoạt động khai thác khoáng sản, siết chặt kỷ cương, tối ưu nguồn tài nguyên

Kiểm tra khu vực khai thác cát hạ lưu sông Lam

Vừa qua (24/9), ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng tổ công tác số 1 cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ cát dọc sông Lam. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghiêm các quy định về sản lượng, công suất khai thác được cấp phép, cũng như công tác quản lý nguồn khoáng sản tại khu vực hạ lưu con sông lớn nhất xứ Nghệ.

Việc kiểm soát chặt nguồn cát sông không chỉ góp phần bảo vệ tài nguyên, dòng chảy và hệ sinh thái mà còn bảo đảm nguồn cung vật liệu ổn định, minh bạch cho các dự án. Chuỗi kiểm tra là một phần trong kế hoạch rà soát toàn diện của 4 Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp kiểm tra việc quản lý, khai thác cát, sỏi tại các xã Hưng Nguyên Nam, Lam Thành và Kim Liên.

Đoàn kiểm tra các mỏ cát của Công ty TNHH Toàn Cầu tại xã Lam Thành; Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam tại xã Hưng Nguyên Nam; Công ty TNHH Hồng Long Nam Đàn tại xã Kim Liên; Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành trên địa bàn các xã Thiên Nhẫn, Vạn An và Công ty TNHH Hòa Hùng Anh tại các xã Kim Liên, Vạn An.

Tại các mỏ, đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động khai thác, hệ thống trạm cân, camera giám sát và việc kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý Nhà nước. Đây là các công cụ phục vụ theo dõi sản lượng khoáng sản khai thác, vận chuyển và hoạt động của mỏ.

Qua kiểm tra, cơ bản các doanh nghiệp, hợp tác xã đã lắp đặt, vận hành trạm cân, camera giám sát và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý Nhà nước, phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác 24/7 theo quy định.

Hàng loạt bến thuỷ nội địa, mỏ cát, sỏi tại các xãHưng Nguyên Nam, Lam Thành và Kim Liên được lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra, chấn chỉnh. Ảnh: Nguyên Công

Trao đổi với các chủ mỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu hoạt động khai thác khoáng sản phải được tổ chức bài bản, đúng quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Nguồn cát khai thác cần ưu tiên cung ứng cho thị trường trong tỉnh, nhất là phục vụ các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai.

Qua kiểm tra thời hạn giấy phép, trữ lượng và công suất khai thác tại một số mỏ, đoàn công tác ghi nhận tình trạng thời hạn cấp phép 30 năm, trong khi công suất khai thác còn thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau đợt kiểm tra phải tổ chức làm việc với các chủ mỏ, rà soát cụ thể thời hạn giấy phép, trữ lượng và công suất khai thác; nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian cấp phép phù hợp và nâng công suất khai thác theo đúng quy định, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đồng thời, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Nhiều bến cát tại vùng hạ lưu sông Lam chưa đảm bảo quy chuẩn. Ảnh: Nguyễn Công

Kiểm tra thực địa các mỏ tại xã Bạch Hà, Lương Sơn, Bạch Ngọc

Tiếp nối đợt kiểm tra trên, sáng 30/9/2026, đồng chí Phùng Thành Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 đã dẫn đầu đoàn công tác, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương kiểm tra công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn các xã Bạch Hà, Lương Sơn.

PhóChủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh và các thành viên Đoàn công tác nghe lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Sông Lam báo cáo tình hình khai thác mỏ đá vôi.

Theo báo cáo của Sở Công thương, trên địa bàn huyện Đô Lương cũ hiện có 17 Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp, trong đó 14 mỏ đang hoạt động và 3 mỏ đang tạm dừng hoặc chưa đi vào vận hành. Cơ cấu các mỏ đang hoạt động bao gồm 08 mỏ đá xây dựng: tại xã Bạch Hà (06 mỏ), Lương Sơn (01 mỏ), Bạch Ngọc (01 mỏ); 05 mỏ đất san lấp: tại xã Bạch Hà (03 mỏ), Lương Sơn (02 mỏ); 01 mỏ đá vôi xi măng tại xã Lương Sơn.

Đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường tại các mỏ thuộc xã Lương Sơn gồm mỏ của Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Long, Công ty cổ phần xi măng Sông Lam và Công ty TNHH Trường An. Tại xã Bạch Ngọc, đoàn kiểm tra các mỏ của Công ty CP XD Hoàng Gia Nghệ An, Công ty CP XD Phả Ngọc Nghệ An, Công ty TNHH một thành viên B&T và Công ty Cổ phần vật liệu 99.

Trọng tâm kiểm tra hệ thống giám sát, kết nối dữ liệu

Tại các mỏ, đoàn công tác tập trung đánh giá hoạt động khai thác thực tế, kiểm tra hệ thống trạm cân, camera giám sát và việc kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý Nhà nước. Đây là bộ công cụ quan trọng phục vụ theo dõi sản lượng khoáng sản khai thác, vận chuyển và toàn bộ hoạt động của mỏ. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp đã lắp đặt, vận hành trạm cân, camera giám sát và duy trì kết nối dữ liệu 24/7 theo đúng quy định, góp phần tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý tài nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh lưu ý một số nội dung trong việc kiểm soát sản lượng khai thác tại các mỏ đá. Ảnh: Nguyễn Công

Qua rà soát thời hạn giấy phép, trữ lượng và công suất khai thác, đoàn ghi nhận một số trường hợp được cấp phép với thời hạn lên đến 30 năm nhưng công suất khai thác hiện còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Ngược lại, một số mỏ đã khai thác hết sản lượng cho phép trong năm nay nên phải tạm dừng hoạt động. Đáng chú ý, nhiều chủ mỏ đã đề nghị được mở rộng khu vực khai thác để tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có.

Yêu cầu quản lý bài bản, minh bạch và hiệu quả

Trao đổi với các chủ mỏ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh nhấn mạnh hoạt động khai thác khoáng sản phải được tổ chức bài bản, tuân thủ đúng quy định pháp luật, phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Ông Vinh yêu cầu nguồn vật liệu khai thác cần ưu tiên cung ứng cho thị trường trong tỉnh, nhất là phục vụ các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai. Đồng thời, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác và vận chuyển tại các mỏ.

Với nhu cầu sử dụng nguồn vật liệu ngày càng lớn, Công ty Cổ phần vật liệu 99 đề nghị mở rộng mỏ đá Lèn Ba Thung.

Về định hướng quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương tổ chức làm việc cụ thể với từng chủ mỏ sau đợt kiểm tra, rà soát chi tiết thời hạn giấy phép, trữ lượng và công suất khai thác. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian cấp phép phù hợp, đồng thời xem xét nâng công suất khai thác theo đúng quy định nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng của địa phương. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương được yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, bảo đảm hoạt động khai thác diễn ra minh bạch, đúng pháp luật.

Đợt kiểm tra khẳng định quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong việc vừa bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, vừa khai thông nguồn cung vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đúng quy định và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.