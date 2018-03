Nghệ An: Liên tiếp phá 2 chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy

Trong 2 ngày 29 và 30/3, Công an TP Vinh (Nghệ An) chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá 2 chuyên án, thu giữ lượng lớn chất ma túy.

Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, mới đây, đơn vị đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá 2 chuyên án, thu giữ 8kg ma túy đá và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào tối 29/3, tại khu vực đền Vạc, bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An), Ban chuyên án 218M Công an TP Vinh đã phối hợp với lực lượng Phòng PC47, Phòng PC67, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương bắt quả tang Lê Văn Anh (SN 1978), trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương và Bùi Trung Tá (SN 1975), trú xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật gồm 1 ba lô màu đen, bên trong chứa 6kg ma túy đá; 1 ô tô Mazda BKS: 37A – 345.51; 2 điện thoại di động, 7 triệu đồng tiền mặt và 400 USD.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tiếp đó, vào rạng sáng 30/3, tại bản Lau, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Ban chuyên án 318Đ Công an TP Vinh đã phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp từ huyện Tương Dương về TP Vinh tiêu thụ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ Xồng Bá Rê (SN 1979), trú bản Ca Giới, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Tang vật thu giữ là 1 bao tải, bên trong chứa 18.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 bộ đàm và 1 con dao nhọn.

Tang vật vụ án.

Trong quá trình bắt giữ, Xồng Bá Rê đã sử dụng dao nhọn chống trả lực lượng công an nhưng cuối cùng đã bị các trinh sát khống chế.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận, thường xuyên đi lên các huyện miền núi để mua ma túy từ các đối tượng người Lào rồi vận chuyển ra phía Bắc tiêu thụ, kiếm lời. Trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện, Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Ngọc Tuấn