Sáng 19/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thông tin, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đã kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về phương án mở rộng khuôn viên Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn.

Theo dự báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm học 2027-2028, trên địa bàn đô thị Vinh có gần 9.500 học sinh lớp 9 tham gia tuyển sinh vào lớp 10, tăng khoảng 2.200 học sinh so với năm học 2026-2027, tương đương nhu cầu tăng thêm khoảng 44 lớp học.

Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn mới được công bố thành lập.

Trong giai đoạn 2026-2030, quy mô Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn dự kiến tăng từ 44 lớp với 1.948 học sinh trong năm học 2026-2027 lên 93 lớp với 4.095 học sinh trong năm học 2029-2030, tương đương tăng thêm 49 lớp và 2.147 học sinh.

Sự gia tăng nhanh về quy mô học sinh cho thấy nhu cầu đầu tư, phát triển cơ sở vật chất của nhà trường là rất lớn và mang tính cấp bách. Việc mở rộng khuôn viên không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của riêng nhà trường mà còn góp phần tăng năng lực tiếp nhận học sinh, giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bảo đảm điều kiện học tập và nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đến khảo sát tại trường học.

Nhằm đáp ứng quy mô hơn 4.000 học sinh, diện tích đất tối thiểu của nhà trường phải đạt 40.950m2. Vậy nhưng, khuôn viên hiện hữu của trường mới chỉ đạt 22.898m2, còn thiếu tới 18.052m2.

Trong khi đó điều kiện quỹ đất hiện có còn hạn chế, việc chỉ đầu tư xây dựng bổ sung các khối nhà cao tầng hoặc cải tạo, nâng cấp công trình hiện có không thể giải quyết nhu cầu về không gian trường học. Cụ thể là diện tích dành cho sân chơi, bãi tập, hoạt động giáo dục thể chất, cây xanh, giao thông nội bộ và các công trình phụ trợ.

Do đó, việc mở rộng khuôn viên nhà trường là yêu cầu cần thiết nhằm tạo điều kiện bố trí đầy đủ, đồng bộ các hạng mục cơ sở vật chất, bảo đảm sự phù hợp với đặc thù, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và định hướng phát triển lâu dài.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa báo cáo sự cần thiết mở rộng khuôn viên Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn.

Từ ý kiến các Sở, ngành liên quan, quỹ đất liền kề do Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An (thuộc Sở Y tế Nghệ An quản lý) có nhiều điều kiện thuận lợi để nghiên cứu sắp xếp lại. Đến nay Sở Y tế Nghệ An đã thống nhất chủ trương bàn giao toàn bộ cơ sở Lưu xá Thanh niên với diện tích 3.572,6m2 sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở thay thế ngay trong khuôn viên cơ sở chính của Trung tâm.

Vậy nhưng, theo tính toán của ngành giáo dục Nghệ An, nếu chỉ tiếp nhận phần diện tích này, tổng diện tích của Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn mới đạt 26.470,6 m² (tương đương 64,6% chuẩn tối thiểu). Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề xuất tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng thêm khoảng 15.072 m², bao gồm khu Lưu xá Thanh niên và một phần thuộc khuôn viên cơ sở chính của Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, cần đầu tư cơ sở vật chất thay thế tương xứng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và môi trường sống của các đối tượng tại Trung tâm.

Trong cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án dịch chuyển, sắp xếp lại khuôn viên các cơ sở nhà đất để đảm bảo tính đồng bộ, tạo quỹ đất liền mạch phục vụ quy hoạch xây dựng trường học.

Khi nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ mở rộng trường, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành.

Trong công tác quy hoạch và phê duyệt hồ sơ, giao Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và phường Trường Vinh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Việc làm hồ sơ các bước, trình hồ sơ trước ngày 15/12/2026.

Sở Tài chính Nghệ An hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà trường thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận tài sản, cơ sở vật chất theo đúng quy định.

Sở Y tế Nghệ An khảo sát, đánh giá nhu cầu và đề xuất phương án sửa chữa đối với phần diện tích liên quan để sớm đưa vào sử dụng phục vụ học sinh.

Đầu tháng 8/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Trần Quốc Hoàn (viết tắt là Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn) trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (tư thục) sau khi hoàn thành việc giải thể theo quy định. Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn là cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn được đặt theo tên đồng chí Trần Quốc Hoàn – người con quê hương Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên.