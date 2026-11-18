Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời để tưởng nhớ và tri ân công đức của Quan Hoàng Mười.

Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười diễn ra từ ngày 16 đến 18/11/2026 (tức 8 - 10 tháng 10 âm lịch) với quy mô phong phú, kết hợp giữa các nghi lễ truyền thống trang nghiêm như lễ khai quang, lễ Yết cáo, lễ rước, lễ tuyên sắc, đại tế, lễ tạ. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật, thả đèn hoa đăng trên sông Mộc, các trò chơi dân gian và giải thể thao sôi nổi. Qua đó tôn vinh công đức của tiền nhân, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu, gìn giữ di sản lịch sử từ thế kỷ XVII và quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh xứ Nghệ đến bạn bè gần xa.

Lễ hội đền Ông Hoàng Mười - Bảo lưu phong tục, tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Ảnh: Ban QLDT tỉnh Nghệ An

Có nhiều truyền thuyết về thân thế của ông dưới hạ giới, như: lưu truyền rằng ông Hoàng Mười là Lê Khôi, là cháu ruột của Lê Lợi và đã theo Lê Lợi tham gia chống giặc Minh. Một truyền thuyết khác cho rằng ông hiện thân là Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, người con trai của vua Lý Thái Tổ. Cũng có người cho rằng ông là hóa thân của Nguyễn Duy Lạc, một vị tướng lỗi lạc tại làng Xuân Am. Lưu truyền nhiều nhất trong dân gian là sự tích Ông Hoàng Mười hóa thân trong vị tướng Nguyễn Xí, người có công xông pha chinh chiến giúp vua dẹp giặc Minh,… Đến nay các nhà khoa học cũng chưa khẳng định được ông hóa thân từ nhân vật nào?

Nét đặc sắc gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu tại đây, tiêu biểu là diễn xướng nghi lễ hầu đồng – vị linh thần chuyên ban lộc về công danh, thu hút đông đảo du khách thập phương. Đền Ông Hoàng Mười (tên chữ là Mỏ Hạc Linh Từ, tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) được xây dựng vào năm 1634, thuộc giai đoạn Lê Trung Hưng (thời Hậu Lê, thế kỷ XVII). Đền là điểm hội tụ tín ngưỡng của người dân địa phương và du khách thập phương. Năm 2002, đền được xếp hạng là di tích Lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Năm 2018, đền được công nhận là điểm du lịch văn hóa tâm linh. Đặc biệt năm 2019, Lễ hội đền ông Hoàng Mười được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội diễn ra từ ngày 16 đến 18/11/2026 (tức 8 - 10 tháng 10 âm lịch). Ảnh: Ban QLDT tỉnh Nghệ An

Thông qua các hoạt động của lễ hội cũng để bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn; đồng thời tạo môi trường sinh hoạt văn hóa tâm linh lành mạnh và không gian sinh hoạt, giao lưu văn hóa, thể dục - thể thao sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

Đây cũng là dịp quảng bá rộng rãi giá trị của di tích đề này đến du khách thập phương, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa – du lịch của địa phương.