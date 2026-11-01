Nghệ An lấy ý kiến chính sách hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Đề xuất hỗ trợ kinh phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Ba ngày qua, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là mức hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các hộ gia đình đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Cụ thể, đối với hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời nhưng không có hệ thống lưu trữ điện, mức hỗ trợ dự kiến là 1 triệu đồng cho mỗi kWp tổng công suất định mức của các tấm quang điện được lắp đặt. Tổng kinh phí hỗ trợ không vượt quá 2 triệu đồng/hộ.

Nghệ An là địa phương tăng nhanh số lượng người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Đối với trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện, ngoài khoản hỗ trợ đối với hệ thống điện mặt trời, hộ gia đình còn được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng cho mỗi kWh tổng dung lượng của hệ thống lưu trữ điện, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 2 triệu đồng.

Để được thụ hưởng chính sách, hệ thống điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Trong đó, hệ thống điện mặt trời (chưa bao gồm hệ thống lưu trữ điện) phải có tổng công suất định mức của các tấm quang điện từ 1 kWp trở lên. Trường hợp có lắp đặt hệ thống lưu trữ điện đồng bộ, tổng dung lượng hệ thống lưu trữ phải đạt từ 1 kWh trở lên.

Bên cạnh điều kiện về công suất, hộ gia đình phải hoàn thành việc thực hiện thông báo phát triển nguồn điện hoặc có giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định.

Điện mặt trời mái nhà ngày càng được lắp đặt rộng rãi tại các khu dân cư.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định trách nhiệm của hộ gia đình trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống sau khi được hỗ trợ. Theo đó, chủ hộ phải cam kết sử dụng hệ thống đúng mục đích trong thời gian tối thiểu 4 năm kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ; đồng thời chịu trách nhiệm về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, an toàn chịu lực công trình, bảo vệ môi trường cũng như quản lý, xử lý thiết bị sau sử dụng theo quy định pháp luật.

Các hệ thống được xem xét hỗ trợ phải hoàn thành lắp đặt theo quy định và đưa vào vận hành kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, quy định rõ trách nhiệm của hộ gia đình

Không chỉ đề xuất hỗ trợ về kinh phí, dự thảo Nghị quyết còn đề cập đến việc hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ gia đình trong quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành và khai thác hệ thống điện mặt trời mái nhà khi chủ hộ có nhu cầu.

Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Nghệ An hoặc đơn vị quản lý vận hành lưới điện liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ hộ về lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện và bảo đảm an toàn điện theo quy định của pháp luật về điện lực cũng như quy trình chuyên môn của đơn vị quản lý vận hành lưới điện.

Trong khi đó, UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện những quy định pháp luật liên quan đến thiết kế, an toàn chịu lực công trình và phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà ở của từng hộ.

Công ty Điện lực Nghệ An tích cực vận động người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Việc hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện trên cơ sở đề nghị của chủ hộ, không làm phát sinh thêm thành phần hồ sơ, điều kiện hoặc thủ tục hành chính ngoài những quy định tại Nghị quyết. Dự thảo cũng đưa ra các quy định về thu hồi toàn bộ kinh phí hỗ trợ nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng.

Theo đó, những trường hợp hộ gia đình tự ý tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần hệ thống điện mặt trời đã được hỗ trợ trước khi hết thời hạn cam kết 4 năm sẽ phải hoàn trả toàn bộ kinh phí, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định. Các trường hợp cung cấp thông tin, hồ sơ giả mạo, sai sự thật để trục lợi từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng thuộc diện phải thu hồi kinh phí.

Ngoài ra, hộ gia đình sử dụng hệ thống điện mặt trời sai mục đích, vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện hoặc quy định về bảo vệ môi trường đến mức phải thu hồi kinh phí theo kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền cũng phải thực hiện hoàn trả khoản hỗ trợ.

Theo dự thảo, đối với trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện, ngoài khoản hỗ trợ đối với hệ thống điện mặt trời, hộ gia đình còn được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng cho mỗi kWh tổng dung lượng của hệ thống lưu trữ điện.

Về trình tự thực hiện, khi phát hiện trường hợp vi phạm, UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, lập biên bản hoặc căn cứ tài liệu để xác định trường hợp phải thu hồi kinh phí. Chủ hộ được thông báo và có thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo để giải trình.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tài liệu xác minh và ý kiến giải trình của chủ hộ, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định thu hồi kinh phí, trong đó nêu rõ lý do, số tiền phải thu hồi, thời hạn nộp lại và trách nhiệm thực hiện. Khoản tiền thu hồi được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Bà Lê Thị Thu Hường, Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Nghệ An cho biết, hiện Sở đang tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý của sở, ngành và địa phương đối với dự thảo Nghị quyết. Đây là cơ sở để rà soát các nội dung, bảo đảm chính sách hỗ trợ được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời xác định rõ đối tượng, mức hỗ trợ, điều kiện thụ hưởng và trách nhiệm của các bên liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc xây dựng chính sách hỗ trợ các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An về phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Thông qua chính sách này, tỉnh hướng tới khuyến khích người dân chủ động đầu tư, khai thác nguồn năng lượng sạch tại chỗ, giảm phụ thuộc vào nguồn điện từ hệ thống lưới điện quốc gia, góp phần giảm áp lực cung ứng điện, nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng.