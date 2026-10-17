Nghệ An lấy kết quả công việc làm thước đo cán bộ

Cán bộ, công chức phường Thành Vinh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Lấy sản phẩm đầu ra, dữ liệu số và mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, phương thức đánh giá này góp phần hạn chế yếu tố cảm tính, tạo cơ sở bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đo năng lực cán bộ bằng kết quả

Tại Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Thành Vinh, việc số hóa hồ sơ đảng viên đang được cán bộ, công chức tập trung thực hiện. Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn khác, kết quả số hóa được đưa vào đánh giá hiệu quả công việc của từng công chức. Khối lượng thực hiện, tiến độ hoàn thành và sản phẩm cụ thể trở thành căn cứ để đánh giá KPI.

Chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ, trước đây khi chưa đánh giá cán bộ bằng KPI, có những việc không ai muốn nhận nên hiệu quả công việc chưa cao. Tuy nhiên, hiện một số cán bộ đã chủ động đăng ký và xin nhận việc để làm. Việc đánh giá KPI đã thúc đẩy mọi người trong cơ quan chủ động, có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ mình được giao.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thành Vinh nhấn mạnh, trước đây, việc đánh giá công chức còn thiên về định tính, nay khối lượng công việc, tiến độ, chất lượng xử lý hồ sơ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được theo dõi, lượng hóa cụ thể hơn. Từ khâu giao việc, cập nhật tiến độ, nộp sản phẩm, xác nhận kết quả đến chấm điểm đều được thực hiện trên môi trường số. Nhờ đó, người đứng đầu cơ quan có thể theo dõi tiến độ thực hiện công việc của từng cá nhân theo thời gian thực, kịp thời phát hiện nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc chưa bảo đảm chất lượng để chỉ đạo xử lý.

Ngoài ra, theo đồng chí Nguyễn Trung Dũng, dữ liệu tích lũy theo tháng, quý, năm còn có ý nghĩa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan quản lý có thể nhận diện năng lực, sở trường, cũng như những mặt còn hạn chế của từng người, từ đó phân công phù hợp và xác định nhu cầu bồi dưỡng sát thực tế. Kết quả KPI là một căn cứ phục vụ đánh giá, xếp loại theo quy định, cần được xem xét đầy đủ trong điều kiện và tính chất công việc cụ thể.

Trước đây, việc đánh giá công chức còn thiên về định tính, nay khối lượng công việc, tiến độ, chất lượng xử lý hồ sơ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được theo dõi, lượng hóa cụ thể hơn. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thành Vinh

Tại xã Hải Châu, cán bộ được giao nhiệm vụ theo tiêu chí rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm và có thời hạn thực hiện đối với những nhiệm vụ được cập nhật trên phần mềm. Qua hai tháng triển khai, đồng chí Lê Đức Phát, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, hệ thống KPI cơ bản phù hợp yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc gắn đánh giá cán bộ thông qua sản phẩm công việc đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức trách nhiệm. Nhiều cán bộ chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc nhiều hơn, nhiều việc mới, việc khó.

Để kiểm chứng tính phù hợp của hệ thống trước khi triển khai đồng bộ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng KPI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã lựa chọn thí điểm tại năm cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và bốn địa phương cấp xã, với 70 phòng, ban, bộ phận trực thuộc, từ ngày 1/7.

Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, điểm cốt lõi của sự đổi mới này là chuyển từ đánh giá dựa trên “nhận xét” sang đánh giá dựa trên “kết quả”, từ cảm tính sang định lượng; từ đánh giá theo thời điểm sang đánh giá thường xuyên, liên tục. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá chủ yếu thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với sản phẩm công việc cụ thể và vị trí việc làm được giao. Hiện nay, ngoài hệ thống đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thì tỉnh triển khai mô hình OKR (mục tiêu và kết quả chủ yếu) đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sát việc, đúng người

Bên cạnh những chuyển biến bước đầu, việc thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống tiêu chí. Công việc trong các cơ quan có tính chất, độ khó và mức độ trách nhiệm khác nhau. Vì vậy, lượng hóa kết quả phải phản ánh được sự khác biệt mới bảo đảm công bằng trong đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra tình hình triển khai các dự án trọng điểm.

Đồng chí Hờ Bá Chá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Cắn chia sẻ, hiện nay, một số nhiệm vụ còn khó lượng hóa và xác định sản phẩm đầu ra. Địa bàn xã biên giới thường xuyên phát sinh các tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Tuy nhiên, các nhiệm vụ này chủ yếu được triển khai theo lệnh điều động trực tiếp, qua điện thoại hoặc tin nhắn của lãnh đạo xã; diễn ra gấp rút ngoài giờ làm việc hoặc xuyên đêm, nên công chức không kịp lập nhiệm vụ trước trên hệ thống và rất khó thu thập đầy đủ tài liệu, chứng từ giấy tờ làm minh chứng chuẩn hóa.

Qua thực tiễn triển khai, KPI không chỉ được kiểm nghiệm như một công cụ chấm điểm cá nhân mà bước đầu cho thấy khả năng hỗ trợ quản trị công việc theo kết quả. Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng quan điểm nêu trên, đồng chí Lê Đức Phát cho biết, hiện nay việc phân bổ khối lượng nhiệm vụ giữa các cá nhân chưa hoàn toàn đồng đều do đặc thù từng lĩnh vực. Có công việc phát sinh thường xuyên, số lượng lớn, nhưng thao tác đơn giản; có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp ít sản phẩm hơn, song đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu, phối hợp và trách nhiệm cao. Ngoài ra, hiện việc giao, nhận và theo dõi nhiệm vụ còn có sự liên quan phần mềm hệ điều hành tác nghiệp và phần mềm KPI, dẫn đến việc cập nhật thông tin có thể phải thực hiện ở nhiều nơi. Nguyên nhân là do các hệ thống chưa được đồng bộ đầy đủ dữ liệu và quy trình xử lý nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Trường Giang nhấn mạnh, qua thực tiễn triển khai, KPI không chỉ được kiểm nghiệm như một công cụ chấm điểm cá nhân mà bước đầu cho thấy khả năng hỗ trợ quản trị công việc theo kết quả. Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ giá trị này, phương pháp KPI, danh mục sản phẩm/công việc và phần mềm cần tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ; trong đó danh mục và phương pháp đo lường là nền tảng, phần mềm là công cụ phục vụ tổ chức thực hiện và khai thác dữ liệu. Đồng chí cho biết, sau hai tháng thí điểm, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm KPI tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian hai tháng, từ ngày 1/10-30/11, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí, danh mục sản phẩm/công việc, phần mềm và quy trình tổ chức thực hiện trên cơ sở dữ liệu thực tế phát sinh.

Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, công tác đánh giá, bố trí cán bộ là nhiệm vụ đột phá, phải triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Quan điểm là không cầu toàn, nhưng phải có tiêu chí rõ ràng; vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện. Đích đến cuối cùng là chất lượng phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn, sự hài lòng của người dân ngày một cao hơn và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền ngày một rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Với việc triển khai thí điểm đánh giá hiệu quả công việc bằng hệ thống KPI, Nghệ An đang từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân và góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.