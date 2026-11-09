Nghệ An - Lào: Khảo sát tuyến đường ống dẫn xăng dầu xuyên biên giới và bài toán an ninh sinh thái hành lang kinh tế

Đứng dưới lăng kính Kinh tế Môi trường, dự án hạ tầng năng lượng tầm cỡ quốc gia này không chỉ mở ra triển vọng giao thương chiến lược mà còn đặt ra những đòi hỏi khắt khe về việc bảo vệ nghiêm ngặt tài nguyên rừng, an toàn nguồn nước và hành lang sinh thái dọc biên giới.

Kho xăng, dầu của Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An đang dự trữ 14 triệu lít xăng dầu.

Tầm nhìn năng lượng xuyên biên giới và quy mô dự án

Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An được ban hành nhằm hiện thực hóa Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bám sát Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy năng lượng ổn định từ Biển Đông qua miền Trung Việt Nam để cung ứng trực tiếp cho thị trường Lào.

Theo phân công nhiệm vụ, Sở Công thương đóng vai trò là cơ quan đầu mối, chủ trì rà soát nhu cầu cung ứng và tính toán khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật. Bản đồ hướng tuyến đường ống dẫn xăng dầu sang Lào dự kiến sẽ chạy dọc theo hành lang cao tốc Vinh – Thanh Thủy, cắt qua nhiều địa hình phức tạp trước khi tiếp cận hạ tầng biên giới phía bạn Lào. Các phương án bố trí kho và tuyến ống đang được lập hồ sơ so sánh sơ bộ để trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét trước ngày 25/11/2026.

Thách thức sinh thái: Bảo vệ nghiêm ngặt đất rừng và tài nguyên nước

Dưới góc độ kinh tế môi trường, việc đặt một tuyến đường ống dẫn nhiên liệu dài tới 100km băng qua địa hình dốc đứng của miền Tây Nghệ An là một bài toán phức tạp về kiểm soát rủi ro địa chất và sinh thái. Ý thức rõ điều này, UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát kỹ lưỡng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện trạng rừng và khả năng chịu tải của môi trường tại các tiểu vùng dự án đi qua.

Kiểm soát diện tích rừng: Đánh giá nghiêm ngặt tác động tới hiện trạng rừng tự nhiên và rừng phòng hộ vùng biên giới khi giải phóng mặt bằng làm hành lang tuyến ống.

An toàn nguồn nước: Khảo sát các điểm giao cắt với hệ thống sông suối, bảo đảm phương án thi công không làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm tại hạ lưu.

Đánh giá tác động môi trường (DTM): Hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng kịch bản ứng phó sự cố tràn dầu, rò rỉ nhiên liệu trên đất dốc trước ngày 20/11/2026.

Sự tham gia của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trước ngày 20/11/2026 cũng nhằm chuẩn hóa quy hoạch đô thị, nông thôn và tính toán các vị trí giao cắt hạ tầng bảo đảm an toàn công trình tuyệt đối, tránh hiện tượng xung đột không gian phát triển hữu cơ của địa phương.

An ninh năng lượng gắn liền với an ninh quốc phòng vùng biên

Do đặc thù dự án vận chuyển nhiên liệu dễ cháy nổ qua biên giới, công tác bảo mật và an ninh quốc phòng được đẩy lên mức cao nhất. Công an tỉnh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm nắm chắc tình hình diện địa, phòng ngừa các vấn đề phức tạp về trật tự xã hội và giải phóng mặt bằng ngay từ khâu khảo sát.

Hệ thống tuyến đường ống dẫn xăng dầu sang Lào. Ảnh mimh hoạ

Đồng thời, lực lượng Công an sẽ phối hợp với Sở Tài chính tiến hành thẩm định nghiêm ngặt về tư cách pháp lý, năng lực tài chính, nguồn vốn và kinh nghiệm vận hành chuyên ngành của các nhà đầu tư đăng ký tham gia, bảo đảm chủ thể thực hiện đủ năng lực kiểm soát an ninh kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.

"Các phương án về địa điểm, hướng tuyến, quy mô và nhà đầu tư phải được đánh giá khách quan, phù hợp quy hoạch, bảo đảm hiệu quả kinh tế đi đôi với an toàn tuyệt đối về quốc phòng, an ninh và môi trường. Dự án chỉ được xác định chính thức khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe và được cấp có thẩm quyền quyết định, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng cơ học."

Đẩy nhanh tiến độ thủ tục pháp lý ngay trong năm 2026

Để dự án sớm đủ điều kiện khởi động, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành không làm việc theo phong trào, hình thức hay chờ đợi tuần tự thủ tục. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, xác định hình thức đầu tư, trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà đầu tư một cách công khai, minh bạch, hoàn thành báo cáo tỉnh trước ngày 15/11/2026.

Các sở chuyên ngành như Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ rà soát các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam - Lào để tạo hành lang ngoại giao thông suốt cho tuyến ống. Mọi thủ tục đầu tư song song phải được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ khung pháp lý cơ bản trong năm 2026. Kết quả thực thi tổng thể sẽ được tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 31/12/2026 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

🗺️ Sơ đồ quy hoạch sơ bộ hạ tầng xăng dầu Nghệ An - Lào: 🏬 Kho đầu mối: Khảo sát, so sánh vị trí tại các xã Hải Lộc, Đông Lộc (Quy mô: 110.000 – 160.000 m³). 🏢 Kho trung chuyển: Khảo sát điểm đóng chân tại khu vực các xã Kim Bảng, Đại Huệ. 🛢️ Tuyến đường ống: Chiều dài từ 80 – 100 km chạy dọc hành lang cao tốc Vinh – Thanh Thủy sang Lào.