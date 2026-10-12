Nghệ An: Lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tiếp sức nữ doanh nhân phát triển bền vững

Đại biểu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có: ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; bà Hoàng Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan cùng 96 nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đây là diễn đàn thiết thực nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh, hội nghị là hoạt động thiết thực cụ thể hóa chủ trương "Tháng lắng nghe dân nói", đồng thời là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ doanh nhân, nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tích cực phát huy vai trò kết nối, đồng hành, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiềm năng, thế mạnh, chủ động tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vị thế trong đời sống kinh tế - xã hội.

Với tinh thần "Tháo gỡ vướng mắc - Bứt phá vươn xa", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh mong muốn các nữ doanh nhân thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động, đồng thời chủ động đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, cơ quan liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, trực tiếp trao đổi, giải đáp và tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ lãnh đạo, quản lý phát triển ổn định, bền vững.

Đối thoại thực chất, tháo gỡ những điểm nghẽn từ cơ sở

Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, hội nghị đã dành thời gian để các nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trực tiếp trao đổi với đại diện các sở, ngành về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trực tiếp đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực như: khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất; thiếu mặt bằng xây dựng cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm; những vướng mắc trong quy trình thẩm định, nghiệm thu, giải ngân các chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, năng lực quản trị, tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, liên kết tiêu thụ và tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định cũng là những vấn đề được các nữ doanh nhân quan tâm.

Đặc biệt, thực trạng sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường đã đặt ra yêu cầu cần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo chuỗi giá trị. Từ xây dựng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đến phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ đều cần có sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, làm rõ các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, đồng thời định hướng những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách, nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, kết nối thị trường và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua đối thoại, những khó khăn, kiến nghị từ thực tiễn được phản ánh trực tiếp đến các cơ quan chức năng, góp phần tăng cường sự kết nối giữa chính quyền, tổ chức Hội và cộng đồng nữ doanh nhân; hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề từ cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế.

Chuyển những kiến nghị thành hành động cụ thể

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ghi nhận, đánh giá cao vai trò chủ động của Hội LHPN tỉnh trong tổ chức diễn đàn đối thoại ý nghĩa, thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính thực chất, hiệu quả của hoạt động đối thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi những kiến nghị được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể; những khó khăn được tháo gỡ và các cam kết đồng hành được thể hiện bằng kết quả thực chất.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ngành tập trung rà soát, phân loại, giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền; chủ động tham mưu, đề xuất phương án xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển.

Đối với Hội LHPN tỉnh, Phó Bí thư đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nữ doanh nhân với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng; chủ động kết nối nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; chủ động đổi mới tư duy quản trị, thích ứng với xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Nguyễn Thanh Bình khẳng định tỉnh Nghệ An sẽ luôn quan tâm, đồng hành đối với cộng đồng nữ doanh nhân, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ lãnh đạo, quản lý phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và bà Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, tặng hoa chúc mừng các nữ doanh nhân. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị không chỉ là dịp gặp gỡ, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN tỉnh Nghệ An trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng hành, tiếp sức để nữ doanh nhân tự tin khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Qua đó góp phần khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của phụ nữ Nghệ An, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.