Nghệ An lần đầu trưng bày Bảo vật quốc gia hộp đựng xá lị Tháp Nhạn

Chiều 5/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An họp báo thông tin sự kiện "Tuần Văn hóa đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026".

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, sự kiện diễn ra từ ngày 17-24/11. Xuyên suốt tuần lễ là chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và trải nghiệm cộng đồng tại nhiều không gian văn hóa, công cộng của đô thị Vinh.

Điểm nhấn là lễ khai mạc tại quảng trường Hồ Chí Minh; khai trương phòng trưng bày Bảo vật quốc gia hộp đựng xá lị Tháp Nhạn tại bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh; ra mắt tour trải nghiệm "Dòng Lam ngân Ví", kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Cùng với đó là các không gian văn hóa, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, hội chợ và giao lưu cộng đồng, để người dân và du khách trải nghiệm, khám phá và lan tỏa những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người xứ Nghệ.

Cụ thể, vào lúc 17h ngày 17/11, tại khu vực Bến Thủy (sông Lam), tour trải nghiệm "Dòng Lam ngân Ví" sẽ ra mắt.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An thông tin về sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Du khách trải nghiệm ngồi du thuyền xuôi ngược dòng Lam. Ngoài thưởng thức dân ca Ví, Giặm - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, người dân và du khách còn được thưởng thức các món ăn dân dã, đặc sản của xứ Nghệ.

Ngày 17/11, vào lúc 20h, lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ diễn ra tại quảng trường Hồ Chí Minh và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình.

Lúc 20h ngày 18/11, tại bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ diễn ra lễ khai trương phòng trưng bày Bảo vật quốc gia hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, đồng thời khai mạc triển lãm "Đất và Người Nghệ An", trưng bày chuyên đề "Phật giáo xứ Nghệ qua cổ vật".

Các hoạt động góp phần mở rộng không gian tiếp cận di sản, tạo điều kiện để công chúng tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những giá trị được lưu giữ qua các hiện vật, cổ vật; qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An trả lời tại họp báo.

Từ ngày 19- 23/11, tại bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh diễn ra chương trình nghệ thuật gắn với hành trình chiêm bái xá lị Tháp Nhạn, từ 20h đến 20h30 mỗi tối.

Ngoài 3 điểm nhấn trên, Tuần Văn hóa đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 còn có nhiều hoạt động khác.

Cụ thể, từ ngày 17-22/11, không gian văn hóa và ẩm thực Xứ Nghệ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh mở cửa phục vụ từ 8-22h hằng ngày; các suất biểu diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được tổ chức vào hai khung giờ: 9h-9h30 và 16h30-17h.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, từ ngày 17-22/11, các gian hàng theo chủ đề "Hương rừng", "Hương biển", "Hương đồng", "Bếp xứ Nghệ", "Nét Nghệ" cùng các không gian trải nghiệm ẩm thực, "Góc văn hóa công nhân" và "Không gian chuyển đổi số" sẽ giới thiệu những sắc màu đa dạng trong đời sống văn hóa, sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương…

Theo bà Hạnh, Tuần Văn hóa đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, các dân tộc và các thế hệ.