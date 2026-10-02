Nghệ An làm việc với Ngân hàng Thế giới về dự án phát triển đô thị Vinh

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới do chuyên gia cao cấp về đô thị Đặng Đức Cường - Chủ nhiệm dự án làm Trưởng đoàn.

Buổi làm việc của tỉnh Nghệ An với đoàn đại diện Ngân hàng Thế giới.

Trong cuộc làm việc, các bên tập trung đánh giá tiến độ triển khai dự án. Đồng thời rà soát, tính toán phương án tài chính nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, phù hợp với tình hình thực tế ở khu vực đô thị Vinh.

Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh được phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB 3.000 tỷ đồng và vốn đối ứng của tỉnh 1.502 tỷ đồng.

Quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An rà soát lại các khoản chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Qua tính toán, một số chi phí phát sinh vượt mức đầu tư được duyệt, đòi hỏi phải có phương án điều chỉnh phù hợp.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan và thống nhất với nhà tài trợ, tại cuộc làm việc các ý kiến đã thống nhất phương án điều chỉnh phạm vi đầu tư nhằm giảm thiểu chi phí tăng thêm của dự án.

Các đại biểu tham dự buổi họp.

Sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án dự kiến tăng từ 4.502 tỷ đồng lên 5.537 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay WB tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 3.387 tỷ đồng, tăng 387 tỷ đồng; vốn đối ứng của tỉnh tăng từ 1.502 tỷ đồng lên 2.150 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng.

Mức tăng 387 tỷ đồng của vốn WB không làm tăng giá trị khoản vay theo USD, mà chủ yếu do biến động tỷ giá, khiến giá trị khoản vay khi quy đổi sang tiền Việt tăng lên.

Tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án sớm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn phải tập trung cao độ, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để tình trạng thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Dự án đã chậm tiến độ trong thời gian dài, trong khi tổng mức vốn đối ứng của tỉnh ngày càng tăng. Do đó, cần tập trung nguồn lực, bố trí vốn để giải quyết dứt điểm các phần việc còn tồn tại, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Riêng đối với 13 gói thầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu đơn vị tư vấn thực hiện đúng cam kết, đến ngày 30/11/2026 là thời hạn hoàn thành toàn bộ hồ sơ. Sau khi hoàn thành hồ sơ, công tác đấu thầu phải được triển khai ngay, lựa chọn những nhà thầu có năng lực thực sự, đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Đồng thời, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026.

Đối với các phường có dự án đi qua phải chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn, sớm xác định ranh giới, mốc tọa độ, phạm vi cần giải phóng mặt bằng để có cơ sở kiểm đếm, xác định phương án bồi thường...

Riêng địa phương nào để công tác giải phóng mặt bằng chậm, không hoàn thành trong thời hạn được giao thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Nghệ An thống nhất chủ trương bổ sung khoảng 648 tỷ đồng để phục vụ các nhiệm vụ liên quan thực hiện dự án. Giao Sở Tài chính Nghệ An nghiên cứu phương án bố trí nguồn vốn, trong đó tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng và các phần việc cấp thiết của dự án.

Đoạn đường Lê Mao kéo dài tại Nghệ An đang được giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Theo kế hoạch chung, dự án được xác định hoàn thành vào năm 2030. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị phải chủ động rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm hơn. Cụ thể, yêu cầu Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan xác định mốc 30/12/2028 là thời hạn hoàn thành dự án.

Trong buổi làm việc sáng nay, các bên trao đổi về đề xuất thực hiện Dự án Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái tỉnh Nghệ An, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 880 triệu USD, trong đó vốn vay WB 625 triệu USD và vốn đối ứng 243 triệu USD.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu trong quá trình xây dựng dự án cần tính toán, lựa chọn địa bàn, hạng mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là khu vực đô thị Vinh và các địa bàn lân cận là trọng điểm phát triển.