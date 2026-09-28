Nghệ An: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa thiếu nữ ra Bắc làm việc nhẹ, lương cao

Ngày 28/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Công an xã Quỳ Châu vừa đưa thành công một thiếu nữ về với gia đình, khi em bị dụ dỗ rời khỏi nhà và đang trên đường ra Bắc vì tin sẽ được làm việc nhẹ, lương cao.

Cháu L được lực lượng công an đưa về với gia đình. (Ảnh: CANA).

Trước đó, vào ngày 26/9, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu L.T.B.L (13 tuổi) rời khỏi nhà, có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm việc tại khu vực phía Bắc với mức thu nhập cao.

Theo đó, qua mạng xã hội, cháu L.T.B.L được một đối tượng làm quen, hứa hẹn đưa ra phía Bắc làm việc tại các cơ sở dịch vụ với mức thu nhập cao. Tin lời hứa hẹn, cháu tự ý rời khỏi nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu khẩn trương xác minh, phối hợp với công an các địa phương phía Bắc tìm kiếm cháu.

Qua đó xác định cháu đang di chuyển bằng xe khách theo hướng ra tỉnh Quảng Ninh. Tổ công tác đã kịp thời liên hệ, đón cháu tại bến xe và đưa cháu về với gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội của con em; hướng dẫn trẻ nhận diện các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo dưới hình thức “việc nhẹ, lương cao”. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc mất liên lạc, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.