Nghệ An: Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên có ý định gây rối trật tự công cộng

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai biện pháp nghiệp vụ, Công an 3 xã Hạnh Lâm, Sơn Lâm và Tam Đồng phát hiện nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường liên xã. Ngay sau đó, Tổ công tác gồm Công an các xã nói trên đã phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường.

Vào khoảng 22h ngày 10/10 , tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh (thuộc xã Hạnh Lâm), Tổ công tác phát hiện nhóm thiếu niên gồm 11 người độ tuổi từ 14-17 tuổi, cư trú trên địa bàn 3 xã đang tụ tập, chuẩn bị 6 xe mô tô, trong đó có 3 xe đã tháo biển kiểm soát, với ý định điều khiển xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thiếu niên cùng vật chứng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Trước tình hình trên, Tổ công tác kịp thời ngăn chặn, đưa nhóm thiếu niên cùng phương tiện về trụ sở Công an xã Hạnh Lâm để xác minh, làm rõ.

Lực lượng Công an đang lập hồ sơ quản lý, tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.