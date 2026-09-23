Nghệ An: Kim Bảng tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng cao tốc

Xã tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm

Tại xã Kim Bảng những ngày này, bất kể nắng mưa hay ngoài giờ hành chính, chỉ cần hẹn được người dân là các thành viên Tổ giải phóng mặt bằng (GPMB) lại tìm đến nhà văn hóa thôn hoặc tới tận hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Nhờ những giải pháp linh hoạt cùng sự chỉ đạo quyết liệt của đội ngũ cán bộ, công tác GPMB tại xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Sau khi được tuyên truyền vận động, người dân đồng thuận cho giải phóng mặt bằng phần diện tích nhà thờ họ Võ, ở thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Bảng, cho biết tuyến cao tốc đi qua 3 thôn mới của xã. Trong đó, Thủy Chung và Thủy Sơn là hai thôn có nhiều hộ dân thuộc diện di dời tái định cư nhất và cũng gặp nhiều vướng mắc nhất.

"Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì vận động, đến nay chỉ còn 9 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, tái định cư. Chúng tôi đang tiếp tục thuyết phục để bà con hiểu và chấp hành", ông Tuấn chia sẻ.

Cần phải lưu ý rằng, cách đây 2 tuần, xã Kim Bảng là địa phương "đội sổ" trong số 9 địa phương phải thực hiện GPMB phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Không kể thời gian, thời tiết, bất cứ khi nào người dân đồng thuận là lực lượng chức năng sẽ cùng với các nhà thầu hỗ trợ di dời tài sản, phá dỡ công trình. (Ảnh: GPMB ở xã Nam Đàn).

Thống kê của Ban QLDA CTGT tỉnh Nghệ An (đại diện chủ đầu tư) đến ngày 9/9, cũng xác định xã này mới bàn giao được 5,15/22,18km mặt bằng theo chiều dài tuyến. Đạt khối lượng tương đương 23,22%, nhưng chỉ tập trung ở đất nông nghiệp. Trong khi đó, 8 xã còn lại đều đạt khối lượng GPMB từ 50% trở lên.

Đáng ngại hơn khi xã Kim Bảng còn tới 58/165 hộ có đất nông nghiệp, 41/83 hộ đất lâm nghiệp chưa công khai, chưa phê duyệt phương án đền bù. Đất ở mới chỉ có 1/27 hộ thực hiện tháo dỡ tài sản. Hai khu tái định cư vẫn trong tình trạng chờ lựa chọn nhà thầu. Tỷ lệ giải ngân qua 3 quý năm 2026 chỉ đạt 32,6%, thuộc nhóm thấp nhất tỉnh.

Tập trung tháo gỡ từng vướng mắc GPMB

Nói về giải pháp gỡ khó, ông Nguyễn Đức An, tân Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng cho biết, sau khi nhận nhiệm vụ nắm bắt tình hình, để giải quyết các vướng mắc tồn tại, ông đã chủ động tổ chức các cuộc họp với toàn bộ cán bộ, lãnh đạo xã để nắm bắt những khó khăn vướng mắc. Sau đó, tổ chức kiện toàn lại Hội đồng bồi thường GPMB ở xã, đồng thời chia làm 3 tổ tương ứng với 3 thôn nơi dự án đi qua để thực hiện nhiệm vụ một cách sát sao.

Nhờ được bàn giao mặt bằng sớm, các nhà thầu đã tập trung máy móc để thi công tuyến chính. (Ảnh: P.Q chụp tại xã Hoa Quân).

"Đối với các vướng mắc, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân hiểu, đồng thuận, chúng tôi chủ động mời các phòng ban chuyên môn của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng với xã và lực lượng chức năng địa phương đi rà soát lại toàn bộ diện tích liên quan.

Đối với những trường hợp còn phát sinh tranh chấp, Hội đồng sẽ thực hiện khoanh vùng diện tích, kiểm đếm chi tiết cây trồng vật nuôi, tài sản trên đất… rồi áp giá, công khai phương án, đưa phần tiền đền bù này vào tạm giữ tại ngân hàng, để khi tranh chấp được giải quyết sẽ chi trả đúng đối tượng, đúng quy định.

Riêng với các hộ phải di dời tái định cư, song song với việc đẩy nhanh xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư, chúng tôi cũng tích cực vận động các hộ gia đình bàn giao đất sớm, thông qua việc chi trả ngay tiền đền bù, hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ di dời đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa, thu hồi tài sản… Nhờ đó, những khó khăn lần lượt được tháo gỡ", ông An chia sẻ.

Cũng theo ông An, đến nay đại đa số người dân đều đồng tình với cách làm của xã và phương án bồi thường của tỉnh. Xã dự kiến đến 30/9 là sẽ cơ bản bàn giao xong đất rừng, đất nông nghiệp (16,55km) cho nhà thầu, đảm bảo thông tuyến cho xe vận chuyển vật liệu dọc tuyến. Đến ngày 20/10 là cơ bản xong phần đất ở. Những vị trí vướng mắc còn lại xã sẽ tập trung tháo gỡ, nhưng qua kiểm tra thực địa thì những vị trí này có diện tích nhỏ, không liên tục, ít ảnh hưởng đến quá trình thi công của nhà thầu.

Các khu tái định cư cũng đang trong quá trình hoàn thiện để người dân chuyển đến xây dựng nhà cửa. (Ảnh: một góc Khu tái định cư ở xã Vạn An).

Đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác GPMB ở các địa phương nói chung và xã Kim Bảng nói riêng, ông Nguyễn Duy An, Phó giám đốc Ban QLDA CTGT tỉnh Nghệ An cho biết: Mặt bằng luôn là yếu tố then chốt quyết định đến tiến độ thực hiện dự án. Riêng ở Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, công tác này càng cấp thiết do sử dụng rất nhiều vật liệu điều phối dọc tuyến (ước chừng 7 triệu khối), như: Đất đắp, đá xây dựng. Ví như: Đá bê tông, đá cấp phối được tận dụng từ quá trình đào hầm Đại Huệ (gói XL01) và mở đường từ Km42 - Km44; Đất đắp điều phối từ quá trình đào mái hầm, hạ cốt các đồi đất ở xã Kim Bảng. Vì vậy, các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác GPMB, trong đó ưu tiên nhất là thông các vị trí có thể đào khai thác đất đá và đường vận chuyển vật liệu.

Trong chuyến đi kiểm tra dự án ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác GPMB; tăng cường đối thoại, vận động để tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Đối với các trường hợp đã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình thủ tục theo pháp luật nhưng cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định.

Thống kê đến ngày 16/9, các địa phương đã GPMB được khoảng 40,34/60,031km, đạt 67,2%. Trong đó, đất nông nghiệp (2.601/2.659 hộ) được 24,86/25,28km, đạt 98,3%; Đất lâm nghiệp được 8,11/25,88km (đạt 31%);

Đất ở, vườn đã phê duyệt 296/313 hộ (126 hộ có nhà cửa, tài sản trên đất), đạt 94,57%; Tháo dỡ tài sản, nhà cửa trên đất, bàn giao mặt bằng: 62/125 hộ. Mồ mả: Đã di dời được 264/314 ngôi, đạt 84%. Hiện đã hoàn thành 2 khu tái định cư ở xã Kim Liên và Xuân Lâm, 9 khu khác đang tiến hành xây dựng.