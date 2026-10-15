Nghệ An kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Hội nghị do đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh điểm cầu Trung ương. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thu gọn đầu mối, đơn giản hóa thủ tục

Hội nghị đã nghe báo cáo những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình, lập kế hoạch, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực, quy định chuyển tiếp và các nội dung cần triển khai sau khi Nghị định có hiệu lực.

Theo đó, Nghị quyết 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia theo 6 định hướng lớn: Một chương trình, một khuôn khổ quản lý; thực hiện phân cấp mạnh cho địa phương; nguồn lực đa dạng, phân bổ tập trung, ưu tiên địa bàn khó khăn; tăng cường kỷ luật trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên; đổi mới phương thức quản lý chương trình theo kết quả đầu ra; áp dụng cơ chế đặc thù cho cấp cơ sở.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 367/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 quy định cụ thể nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 kiện toàn Ban Chỉ đạo ở Trung ương và định hướng kiện toàn Ban Chỉ đạo ở các địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương phát biểu về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay; các nội dung cần được làm rõ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất. Lãnh đạo các bộ, cơ quan phát biểu, trao đổi, làm rõ các nội dung cần thống nhất trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Tháo gỡ điểm nghẽn chuyển tiếp giữa các chương trình

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh, hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và ban hành các cơ chế, chính sách liên quan.

Tỉnh đã trình HĐND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp; đồng thời dự kiến trình phân bổ 3.117,11 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) và 631,279 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù Nghệ An tích cực trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; tuy nhiên, việc thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình tích hợp các chương trình. Cụ thể như: Kế hoạch vốn năm 2026 giao muộn (tháng 6/2026); quy trình xử lý các nhiệm vụ chuyển tiếp giữa các chương trình trước hợp nhất còn lúng túng; một số chính sách đối ứng địa phương cần rà soát lại để phù hợp với quy định mới.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn địa phương, tỉnh Nghệ An đề nghị, Trung ương hướng dẫn thêm cho địa phương được biết và làm rõ về thẩm quyền của cơ quan tổng hợp về nguồn lực và thẩm quyền của cơ quan quản lý mục tiêu ngành lĩnh vực để các địa phương được biết và triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc.

Đề nghị Trung ương phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất, không phân bổ kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030 cho các chương trình trước hợp nhất để bảo đảm sự phù hợp về thời điểm và tạo sự chủ động cho địa phương trong triển khai điều hành và thực hiện.

Tỉnh đề nghị Trung ương xem xét chuyển số vốn dự kiến trình giao bổ sung trong năm 2026 vào Kế hoạch năm 2027. Trong trường hợp vẫn giao Kế hoạch vốn năm 2026, đề nghị không tính kế hoạch vốn này vào kết quả và chấm điểm giải ngân của các địa phương; đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển tiếp, nhất là đối với phần kế hoạch vốn chưa thực hiện giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, bảo đảm đồng bộ chính sách, thống nhất hành động, đưa chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, đơn giản hóa thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; đồng thời, không làm thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế phối hợp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực, điều kiện thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát. Mỗi nhiệm vụ phải có cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, phát huy tính chủ động của địa phương, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhiệm vụ thiết yếu, trực tiếp cải thiện đời sống người dân, nhất là tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nhóm yếu thế; kiên quyết chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, với phương châm: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả", lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả chương trình.