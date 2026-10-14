Nghệ An kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ nhiều vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ trì cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,75%, cao nhất của tỉnh kể từ năm 2010 đến nay, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng kế hoạch đầu tư công giải ngân đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 7 cả nước. Thu hút đầu tư với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.400 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,49 tỷ USD, thuộc tốp 6 cả nước.

Các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 99,12%.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành cũng trao đổi thêm về kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Riêng Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số 137 của Quốc hội, qua thực tiễn triển khai đã góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng tính chủ động trong quản lý, rút ngắn thủ tục và tạo điều kiện thu hút đầu tư cho tỉnh.

Bên cạnh đó, hiện vẫn còn một số chính sách chưa được triển khai trên thực tế hoặc đã được thay thế trong các quy định pháp luật mới, kiến nghị Trung ương tiếp tục rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với tình hình hiện nay.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh và các sở, ngành cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật liên quan đến đất đai, đấu thầu, ngân sách, đầu tư công, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đấu giá tài sản.

Cụ thể, tỉnh đề xuất Trung ương mở rộng, bổ sung phạm vi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền đối với các thửa đất không có nhà ở, nhằm giải quyết tình trạng tồn đọng hiện nay; đồng thời, phân cấp cho địa phương xác định lại diện tích đất ở trong trường hợp người dân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất mà không có giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc về đất đai. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến lĩnh vực nhà ở, tỉnh kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng chỉ yêu cầu chủ đầu tư trực tiếp xây dựng nhà ở trước khi bàn giao cho người dân tại các đô thị loại I và loại II; đối với đô thị loại III, loại IV, phân quyền cho địa phương quyết định, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với lĩnh vực giáo dục, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập, bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục trong học kỳ I năm học 2026-2027, với tổng nhu cầu kinh phí hơn 1.179 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị rà soát, điều chỉnh phương pháp phân bổ dự toán đối với các cơ sở giáo dục sau sắp xếp theo hướng ngoài căn cứ số lượng học sinh và quy mô trường, lớp, cần bổ sung tiêu chí về số lượng phân hiệu, điểm trường. Bởi thực tế, nhiều trường có nhiều phân hiệu, điểm trường, nhất là sau sắp xếp, dẫn đến chi phí tổ chức hoạt động tăng, trong khi định mức phân bổ hiện hành chưa phản ánh đầy đủ đặc thù này, gây khó khăn cho các cơ sở giáo dục.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu IV, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Nghệ An tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

UBND tỉnh và các sở, ngành kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh tiến độ đưa Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào vận hành tại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh từ năm 2028 sang năm 2030, để phù hợp với tình hình triển khai thực tế; sớm ban hành Nghị định hướng dẫn, theo hướng tích hợp, thay thế các văn bản đã ban hành và giao kế hoạch trung hạn theo Chương trình tích hợp để tránh chồng chéo khi triển khai thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được tích hợp.

Từ thực tiễn hoạt động và giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị tỉnh tăng cường các giải pháp, biện pháp thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, nhất là cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Cùng với đó, quan tâm nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cơ sở, nhất là năng lực triển khai các chủ trương, chính sách vào thực tiễn; tăng cường lắng nghe tâm tư, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri, gắn với chú trọng tuyên truyền, giải thích để cử tri, nhân dân chia sẻ, đồng hành trong quá trình điều hành, quản lý của chính quyền. Tiếp tục rà soát, phân cấp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời, tổng hợp, kiến nghị Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cam kết sẽ rà soát, phân cấp thẩm quyền giải quyết hiệu quả các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tiếp thu đầy đủ ý kiến đề xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; giao các sở, ngành, cơ quan vào cuộc với tinh thần quyết liệt, phân cấp rõ thẩm quyền trong xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết các kiến nghị, phản ánh cử tri theo hướng rõ người, rõ việc; nếu không tạo chuyển biến sẽ tiến hành điều chuyển cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu kiến nghị của cử tri và sự phát triển chung của tỉnh.

Trên cơ sở các nội dung được trao đổi tại cuộc làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, làm cơ sở để tham gia vào các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, tháo gỡ, góp phần hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An.