Máy xúc hoạt động giữa lòng sông Hiếu hình ảnh do người dân ghi lại.

Trước đó, người dân xóm Hồng Khánh, xã Nghĩa Khánh phản ánh về việc có máy xúc hoạt động giữa lòng sông Hiếu, gây sạt lở đất trồng keo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sáng 24/11/2026, UBND xã Nghĩa Khánh phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức kiểm tra, xác minh vụ việc.

Lực lượng chức năng đi kiểm tra thực tế.

Tại khu vực người dân phản ánh, đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực địa, đo đạc và xác định mốc giới khu vực máy xúc hoạt động. Qua xác minh ban đầu, vị trí máy xúc hoạt động nằm giáp ranh khu vực mỏ được cấp phép. Máy xúc do người lao động thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Khoáng sản Hoàng Thắng (gọi tắt Công ty Hoàng Thắng) sử dụng, với mục đích khơi thông dòng chảy do tình trạng bồi lắng gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện thủy nội địa.

Sau khi kiểm tra hiện trường, đoàn công tác tổ chức làm việc tại UBND xã Nghĩa Khánh. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Hoàng Thắng đã báo cáo sơ bộ về sự việc theo phản ánh của người dân vào chiều 23/11/2026.

Cán bộ chuyên môn tiến hành lấy tọa độ.

Trên cơ sở kết quả đo đạc, xác minh hiện trạng vị trí và các căn cứ liên quan đến công tác quản lý đất đai, đoàn công tác đã lập biên bản, yêu cầu đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản. Đồng thời, các phương tiện phục vụ hoạt động phải bảo đảm đầy đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ và đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn theo quy định.

UBND xã Nghĩa Khánh cho biết, sẽ căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và các quy định pháp luật hiện hành để xử lý hoặc phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Công ty Hoàng Thắng (nếu có), bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Buổi làm việc tại UBND xã Nghĩa Khánh và các thành phần liên quan.

Chính quyền xã Nghĩa Khánh khẳng định, mọi hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động liên quan phải thực hiện đúng phạm vi, nội dung được cấp phép, tuân thủ các quy định pháp luật; không đánh đổi an toàn dòng chảy, môi trường, đất sản xuất và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những hành vi vi phạm, nếu được xác định qua kiểm tra, xác minh, sẽ bị kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm.