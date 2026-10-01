Nghệ An không để xảy ra tình trạng cắt xén khẩu phần của học sinh

Khẩu phần ăn học đường cần được bảo đảm dinh dưỡng nhằm phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

Thời gian gần đây, dư luận trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng của bữa ăn bán trú ở một số trường học.

Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe, quyền lợi của trẻ em, học sinh, nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú; bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh trường học. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và các khâu tiếp nhận, bảo quản, chế biến, lưu mẫu, tổ chức ăn uống; không để xảy ra tình trạng cắt xén khẩu phần, giảm chất lượng bữa ăn của học sinh.

Những bữa cơm ấm áp của các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga My, xã Nga My, Nghệ An trong những ngày mưa lũ.

Các cơ sở giáo dục phải công khai, minh bạch thực đơn, định lượng, giá thành và các nội dung liên quan việc tổ chức bữa ăn; phát huy vai trò giám sát của cha mẹ học sinh theo quy định.

Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và thực hiện các khoản thu; chủ trì, phối hợp các sở, ngành kiểm tra bếp ăn, cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn của các đơn vị trên địa bàn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cha mẹ học sinh.

Tại Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa, xử lý sự cố, ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên được đề nghị phát huy vai trò giám sát việc bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn và thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.