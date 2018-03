Nghệ An: Khởi tố đối tượng đâm chết xóm trưởng lúc làm mương

Mâu thuẫn trong lúc làm mương thủy lợi, một xóm trưởng ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bị người dân ngăn cản rồi đâm tử vong.

Ảnh minh họa.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An vừa mới khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhung (61 tuổi, trú ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Giết người.

Bị can Nhung được xác định là người đã dùng dao nhọn tấn công ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi, Xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên) tử vong.

Như báo điện tử Infonet đã đưa tin trước đó, chiều ngày 6/3, ông Thắng thuê máy múc để sửa chữa mương thủy lợi nhằm phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa của bà con nông dân trên địa bàn.

Khi máy múc nạo vét qua trước cổng nhà ông Nguyễn Hữu Nhung, thấy vậy ông Nhung liền ngăn cản, không đồng ý cho tiếp tục thi công.

Ông Nhung cho rằng việc xây dựng đoạn mương sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của gia đình. Vì vậy, chính quyền muốn thi công thì phải bồi thường cho gia đình ông.

Trước yêu cầu của ông Nhung, ông Thắng giải thích đây là công trình tập thể nên giữa 2 bên xảy ra cãi vã.

Chiều cùng ngày, ông Nhung đã cầm theo dao bầu nhọn chạy tới cổng nhà riêng của ông Thắng để chửi bới; trong lúc xô xát tại đây, ông Thắng bị ông Nhung đâm một nhát dao vào mạn sườn và bị gục tại chỗ.

Mặc dù đã được người thân chuyển đi bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nhung bị cơ quan công an bắt ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được Phòng PC45 – Công an tỉnh Nghệ An hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo Trâm