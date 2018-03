Nghệ An: Khởi tố, bắt giam đối tượng dùng dao đâm chết xóm trưởng

Xảy ra mâu thuẫn khi xóm tổ chức nạo vét đoạn mương qua trước nhà mình, đối tượng Nhung đã dùng dao nhọn tấn công ông Thắng khiến vị xóm trưởng tử vong tại bệnh viện.

Ngày 31/3, tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, CQĐT đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhung (66 tuổi), trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi), xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên.

CQĐT xác định, bị can Nhung là người đã dùng dao nhọn tấn công ông Thắng khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào chiều 6/3, Ban chỉ huy xóm 3 tổ chức thuê máy múc sửa chữa mương nước, phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng.

Khi ông Thắng đang cho máy múc đoạn mương nước đi qua nhà ông Nhung thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Theo đó, ông Nhung bắt xóm phải đền bù vì khi đào sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Không chấp nhận việc xóm trưởng giải thích đây là công trình chung của xóm, người này đã cầm dao nhọn đến cổng nhà ông Thắng cãi vã, rồi đâm 1 nhát vào bụng ông này.

Nạn nhân gục tại chỗ, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Thảo Đan