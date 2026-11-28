Hội tụ những động lực tăng trưởng

Ở cực Bắc tỉnh, hai khu công nghiệp Hoàng Mai I và Hoàng Mai II do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đầu tư có tổng diện tích gần 600 ha. Khu công nghiệp Hoàng Mai I rộng gần 265 ha đã thu hút 5 nhà đầu tư thứ cấp, tổng vốn đăng ký 725,74 triệu USD. Đất công nghiệp cho thuê đạt 155,64/177,74 ha, tỷ lệ lấp đầy 87,6%.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với nhà đầu tư và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khi đến kiểm tra tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: Thành Duy

Khu công nghiệp Hoàng Mai II rộng gần 335 ha đã hoàn thành thủ tục thu hồi đất trên toàn bộ diện tích; nhà đầu tư được cho thuê 29,76 ha và đã nộp hồ sơ đề nghị thuê thêm 259,7 ha để triển khai dự án thứ cấp. Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh mới đây, lãnh đạo Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết, doanh nghiệp nghiên cứu phương án mở rộng Khu công nghiệp Hoàng Mai I.

Phối cảnh Cảng nước sâu Cửa Lò với hệ thống cầu cảng và đê chắn sóng ở ngoài biển cùng đường dẫn nối vào khu hậu phương cảng trong đất liền thuộc địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Hải Lộc. Ảnh: CSCC

Ở xã Hải Lộc, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò đang tập trung thi công, dự kiến đưa hai bến cảng đầu tiên vào khai thác trong quý IV/2028. Công trình được kỳ vọng tăng năng lực tiếp nhận hàng hóa, tạo thuận lợi cho xuất, nhập khẩu và mở rộng kết nối thương mại quốc tế.

Dự án hệ thống kho và trạm trung chuyển cung ứng xăng, dầu sang Lào cũng đang được xúc tiến thủ tục đầu tư. Quy mô dự kiến 110.000 - 160.000 m³, kết hợp tuyến đường ống dẫn xăng, dầu từ Việt Nam sang Lào dài khoảng 80-100 km.

Phối cảnh Khu hậu phương cảng trong đất liền thuộc địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Hải Lộc thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: CSCC

Các khu công nghiệp VSIP và WHA Industrial Zone tiếp tục mở rộng mạng lưới sản xuất, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, tạo thêm nhu cầu lao động, vận tải và dịch vụ. Kết nối hiệu quả sẽ mở khả năng hình thành chuỗi sản xuất, công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng trở thành trung tâm năng lượng của hành lang kinh tế ven biển. Dự án Nhà máy Điện khí LNG Quỳnh Lập có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm nguồn cung điện, tạo nền tảng cho các ngành sản xuất tiêu thụ điện lớn, nhất là lĩnh vực công nghệ cao.

Nghệ An đang phối hợp với SK Innovation, 1 trong 3 thành viên liên danh đầu tư, nghiên cứu triển khai Cụm công nghiệp - năng lượng chuyên biệt tại khu vực Quỳnh Lập.

Phối cảnh minh họa Khu công nghiệp Đông Hồi với hạt nhân là Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Ban Quản lý KKT Đông Nam

Trung tuần tháng 11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Choo Hyeong Wook - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SK Innovation (Hàn Quốc). Ông Choo cho biết, SK Innovation phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) triển khai LNG Quỳnh Lập, hướng tới bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam.

Lãnh đạo SK Innovation cũng đề cập định hướng phát triển các cụm công nghiệp - năng lượng, lấy hạ tầng năng lượng làm nền tảng thu hút đầu tư vào AI và trung tâm dữ liệu, trong đó LNG Quỳnh Lập có thể tiên phong hiện thực hóa mô hình tích hợp năng lượng với công nghệ, mở cơ hội thu hút ngành sản xuất giá trị gia tăng cao.

Phối cảnh Dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Ảnh: CSCC

Có thể thấy, hành lang kinh tế ven biển đang hình thành những mắt xích tương hỗ với khu công nghiệp tạo mặt bằng sản xuất, cảng biển mở lối giao thương, logistics kết nối hàng hóa, năng lượng tiếp sức cho công nghiệp tương lai. Sự kết nối sẽ tạo giá trị cộng hưởng.

“Muốn đi xa, phải đi cùng nhau”

Sức bật hành lang kinh tế ven biển đang được phản ánh qua kết quả tăng trưởng tại các xã, phường. Ba phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai và 15 xã: Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Phú, Quỳnh Tam, Quỳnh Anh, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng, An Châu, Tân Châu, Minh Châu, Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, Hùng Châu đều đạt mức tăng trưởng 2 con số, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh Nghệ An năm nay.

Công nhân vào ca làm việc tại Công ty TNHH Giầy ALITA Việt Nam tại xã Quỳnh Văn. Ảnh: Thành Duy

Những con số trên cũng phản ánh sức sống kinh tế đang lan tỏa trên dải ven biển, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển còn rộng mở khi các khu vực được kết nối trong một không gian chung.

Sự hiện diện của các khu công nghiệp, cảng biển và dự án năng lượng đang làm thay đổi diện mạo kinh tế, kéo theo nhu cầu về đất đai, lao động, giao thông, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, mỗi khu vực có lợi thế riêng, đòi hỏi những lợi thế ấy được đặt trong mối quan hệ bổ trợ, gắn kết với nhau.

Tư duy liên kết được thể hiện qua kiến nghị của đồng chí Nguyễn Xuân Dinh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, đại diện lãnh đạo 7 xã vùng Quỳnh Lưu, đề xuất tỉnh nghiên cứu không gian liên kết Bắc Nghệ An, kết nối Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Diễn Châu; với trọng tâm là xác định các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và dự án động lực đến năm 2030; ưu tiên công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông, lâm, thủy sản.

Đồng chí cũng kiến nghị bổ sung danh mục hạ tầng liên xã, liên vùng giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các trục Đông - Tây kết nối cao tốc, Quốc lộ 1A, đường ven biển với khu, cụm công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với lãnh đạo các xã: Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Phú, Quỳnh Tam, Quỳnh Anh, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng ngày 20/11/2026. Ảnh: Thành Duy

Tại vùng Diễn Châu, liên quan 5 xã: Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu và Minh Châu, đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu đề nghị sớm phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Diễn Châu.

Những kiến nghị từ cơ sở cũng là vấn đề được lãnh đạo tỉnh quan tâm trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Làm việc với các xã, phường vùng Quỳnh Lưu và Diễn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lưu ý các xã cần tăng cường liên kết, bổ trợ lẫn nhau; vùng có khu, cụm công nghiệp phải gắn sản xuất với dịch vụ, các xã có thế mạnh nông nghiệp phát huy vai trò cung ứng thực phẩm cho công nhân và doanh nghiệp.

Đường vào KCN VSIP Nghệ An, tại xã Tân Châu. Ảnh: Thành Duy

Có thể thấy, trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh, định hướng phát triển hành lang kinh tế ven biển đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án và nhiệm vụ trọng tâm. Những chuyển động trong công nghiệp, cảng biển, năng lượng cùng các đề xuất liên kết vùng phản ánh quyết tâm đưa chủ trương, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Hành lang kinh tế ven biển là 1 trong 5 hành lang kinh tế của Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hành lang kinh tế ven biển sẽ phát huy sức bật khi các dự án động lực được triển khai đồng bộ, các xã, phường cùng tham gia trong một tầm nhìn phát triển thống nhất. Sự đồng hành giữa cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, cùng khả năng kết nối những lợi thế riêng, sẽ quyết định sức lan tỏa của các thành quả đầu tư.

“Muốn đi xa, phải đi cùng nhau” trở thành thông điệp về tư duy phát triển liên kết, về sự thống nhất trong hành động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đưa hành lang kinh tế ven biển trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ của Nghệ An.