UBND xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tập huấn cho 72 hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi hươu sao sinh sản và thương phẩm.

Hỗ trợ con giống, đồng hành về kỹ thuật

Tại xã Mường Chọng, dự án hỗ trợ cộng đồng chăn nuôi hươu sao sinh sản và thương phẩm đang được triển khai từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, được phép kéo dài thực hiện sang năm 2026.

Dự án có tổng vốn hơn 7,24 tỷ đồng, với 72 hộ dân tại 9 bản tham gia. Các hộ được hỗ trợ 144 con hươu giống, bình quân hai con/hộ; mức hỗ trợ được nêu là 60 triệu đồng/hộ. Tổng vốn dự án và mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân là những khoản cần được phân biệt khi đánh giá quy mô nguồn lực.

Mường Chọng được hình thành từ ba xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Châu Lý của huyện Quỳ Hợp trước đây. Theo thông tin địa phương, toàn xã có 9/9 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với xuất phát điểm còn thấp, việc lựa chọn mô hình sản xuất cần tính đến khả năng đầu tư, nguồn thức ăn, điều kiện chăm sóc và kinh nghiệm của từng gia đình.

Ngày 13/9/2026, xã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tập huấn chăn nuôi cho các hộ tham gia. Hướng dẫn chăm sóc, phòng bệnh và phát triển đàn ngay từ đầu là phần việc cần thiết để người dân tiếp nhận con giống cùng với kiến thức nuôi dưỡng, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiếu, cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mô hình hướng tới phát huy tiềm năng chăn nuôi, mở thêm lựa chọn phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Mường Chọng, cho biết bên cạnh đầu tư hạ tầng thiết yếu, địa phương chú trọng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo nguồn thu có thể duy trì lâu dài.

Đây là định hướng cần thiết, song hiệu quả của dự án nuôi hươu vẫn cần được theo dõi qua quá trình chăm sóc, sinh trưởng, phát triển đàn và tiêu thụ sản phẩm. Việc hoàn thành hỗ trợ con giống mới là bước khởi đầu.

Nghệ An hiện có 51 xã khu vực III và 449 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi, theo Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An.

Nhân rộng mô hình, phát huy lợi thế từng vùng tạo sinh kế bền vững

Không riêng Mường Chọng, các xã khu vực III của Nghệ An đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 kéo dài thực hiện năm 2026. Trong đó hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế được xác định là một trong những nội dung quan trọng.

Theo số liệu tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, Nghệ An đã triển khai 216 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, với 9.810 hộ tham gia. Trong đó, đối với địa bàn xã khu vực III, có 7 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị với 90 hộ tham gia.

Điểm đáng chú ý là các mô hình từng bước hướng người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất hàng hóa, ứng dụng kỹ thuật và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây là hướng đi cần thiết đối với miền Tây Nghệ An, nơi có nhiều lợi thế về chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa, lâm nghiệp, cây dược liệu và nuôi trồng thủy sản nhưng khả năng khai thác còn hạn chế.

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 cũng cho thấy tác động của các chính sách hỗ trợ. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm 15,57% so với năm 2021, bình quân mỗi năm giảm gần 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng/năm.

Những con số này là cơ sở để Nghệ An tiếp tục phát huy các mô hình đã chứng minh được hiệu quả. Tuy nhiên, nhân rộng không có nghĩa là áp dụng một mô hình giống nhau cho mọi địa bàn. Với mỗi xã, cần căn cứ vào điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán sản xuất, năng lực của người dân và nhu cầu thị trường để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm 15,57% so với năm 2021, bình quân mỗi năm giảm gần 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng/năm.

Nhân rộng mô hình phù hợp với từng địa bàn

Theo số liệu tổng kết giai đoạn 2021–2025 được nêu trong tài liệu, Nghệ An đã triển khai 216 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, với 9.810 hộ tham gia. Trong đó, tại địa bàn xã khu vực III có bảy dự án hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị, với 90 hộ tham gia.

Những dự án này tạo điều kiện để người dân tiếp cận kỹ thuật, bổ sung tư liệu sản xuất và từng bước tham gia các hình thức hợp tác. Đối với miền Tây Nghệ An, đây là cơ hội khai thác tốt hơn lợi thế chăn nuôi, lâm nghiệp, cây dược liệu và thủy sản.

Tuy nhiên, số dự án và số hộ tham gia chưa phản ánh đầy đủ chất lượng hỗ trợ. Cần tiếp tục theo dõi khả năng duy trì sản xuất, chi phí thực tế, thu nhập tăng thêm và mức độ ổn định của đầu ra sau khi kết thúc dự án.

Một mô hình có kết quả tại địa phương này cũng chưa chắc phù hợp với địa phương khác. Điều kiện đất đai, nguồn nước, thức ăn chăn nuôi, tập quán sản xuất và khoảng cách đến thị trường đều ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Vì vậy, nhân rộng cần dựa trên đánh giá cụ thể, có điều chỉnh kỹ thuật và cách tổ chức cho phù hợp.

Sự tham gia của người dân trong lựa chọn mô hình có ý nghĩa quan trọng. Hộ được hỗ trợ cần hiểu yêu cầu chăm sóc, phần việc phải đảm nhận, khả năng đối ứng và những rủi ro có thể gặp. Khi phương án sản xuất phù hợp với năng lực gia đình, cơ hội duy trì kết quả sẽ rõ hơn.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 phấn đấu đưa 50% số xã và 50% số thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Kết nối thị trường ngay khi xây dựng dự án

Với 51 xã khu vực III trong giai đoạn 2026–2030, Nghệ An còn nhiều việc phải thực hiện để thu hẹp khoảng cách phát triển. Đầu tư hạ tầng, giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cần được kết nối với mục tiêu nâng năng lực làm ăn của người dân.

Đối với các dự án sản xuất, đầu ra phải được xem xét ngay từ khâu đề xuất. Cây trồng, vật nuôi được lựa chọn cần có phương án tiêu thụ phù hợp với quy mô, thời gian thu hoạch và yêu cầu chất lượng. Việc hỗ trợ giống mà thiếu dự tính về thức ăn, chuồng trại, phòng bệnh hoặc thị trường có thể làm tăng gánh nặng cho hộ tham gia.

Hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp có thể giữ vai trò tập hợp sản lượng, thống nhất quy trình, tổ chức sơ chế và kết nối khách hàng. Tuy nhiên, liên kết cần làm rõ trách nhiệm, tiêu chuẩn sản phẩm, cách xác định giá và phương thức thanh toán. Những cam kết cụ thể sẽ giúp người dân có căn cứ tính toán sản xuất.

Đối với sản phẩm bản địa, phát triển thị trường cũng cần đi cùng bảo quản, vận chuyển, bao bì và thông tin nguồn gốc. Đây là những công việc giúp sản phẩm tiếp cận thêm khách hàng, thay vì chỉ phụ thuộc vào tiêu thụ nhỏ lẻ tại địa bàn.

Trong quá trình triển khai, cán bộ kỹ thuật cần tiếp tục bám hộ, kiểm tra việc áp dụng quy trình và hỗ trợ xử lý vấn đề phát sinh. Tập huấn ban đầu phải được nối tiếp bằng hướng dẫn thực hành, nhất là với những vật nuôi hoặc phương thức sản xuất còn mới.

Lấy thu nhập thực tế làm thước đo

Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa 50% số xã và 50% số thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; nâng thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lên 2,5–3 lần so với năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu, việc phân bổ nguồn lực cần gắn với nhu cầu, điều kiện và khả năng tổ chức thực hiện tại từng nơi. Đồng thời, phải phân biệt rõ vốn đầu tư hạ tầng với kinh phí hỗ trợ sản xuất, tránh coi toàn bộ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia là khoản hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân.

Các dự án cần có thông tin ban đầu và kết quả theo dõi về quy mô sản xuất, chi phí, doanh thu, thu nhập và khả năng duy trì. Khi tính hiệu quả, cần làm rõ phần Nhà nước hỗ trợ, phần người dân đóng góp và những chi phí hộ phải tự trang trải sau khi dự án kết thúc.

Với mô hình chưa đạt yêu cầu, cần xác định nguyên nhân để điều chỉnh kịp thời. Với mô hình có hiệu quả, việc nhân rộng nên ưu tiên những địa bàn đáp ứng điều kiện, đồng thời duy trì hỗ trợ kỹ thuật và kết nối thị trường.

Từ trường hợp Mường Chọng, yêu cầu đặt ra khá cụ thể: con giống cần đi cùng kiến thức, vốn hỗ trợ cần đi cùng phương án sản xuất, sản phẩm làm ra cần có nơi tiêu thụ. Khi những phần việc ấy được tổ chức xuyên suốt, nguồn lực giảm nghèo mới có thể chuyển thành năng lực làm ăn và thu nhập lâu dài cho người dân miền Tây xứ Nghệ.

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