Nghệ An: Khắp bản làng, phố thị lan tỏa niềm vui đón ngày đại đoàn kết

Sôi nổi ngày hội từ phố thị đến bản làng

Tháng 11, khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An lại rộn ràng không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Từ những khu phố đông đúc ở đô thị đến các bản làng vùng cao, biên giới, ngày hội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận mà còn trở thành một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết được khơi dậy và lan tỏa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.

Điều dễ nhận thấy trong những năm gần đây là cách tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An ngày càng có nhiều đổi mới, cả về quy mô, nội dung lẫn hình thức. Không khí ngày hội không chỉ gói gọn trong phần lễ trang trọng mà được mở rộng bằng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu cộng đồng, tạo điều kiện để đông đảo người dân trực tiếp tham gia. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng quan tâm hơn đến việc hướng các hoạt động về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc tại bản Huồi Tố, xã biên giới Nhôn Mai.

Tại các khối, xóm, thôn, bản, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu hòa cùng tiếng trống hội, tiếng nhạc, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi. Những tiết mục dân ca ví, giặm mộc mạc, điệu múa lăm vông, múa sạp, các chương trình dân ca, dân vũ, giao lưu văn nghệ, thể thao,… được tổ chức sôi nổi, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Mỗi hoạt động đều mang màu sắc riêng, phản ánh nét văn hóa và đời sống của cộng đồng dân cư xứ Nghệ.

Ở các địa bàn miền núi, ngày hội càng có ý nghĩa khi trở thành dịp để đồng bào các dân tộc cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lao động sản xuất và động viên nhau vượt qua khó khăn.

Không chỉ có các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, những bữa cơm đoàn kết cũng là điểm nhấn được người dân mong đợi. Trong không gian ấm cúng tại nhà văn hóa khối, xóm, bà con được gặp gỡ, trò chuyện, ăn uống, liên hoan, ca hát vui vẻ. Đây cũng là dịp để những người hàng xóm vốn bận rộn với công việc thường ngày có thêm thời gian ngồi lại bên nhau, thăm hỏi, động viên, hiểu nhau hơn, gắn bó hơn.

Bà con tổ chức nhảy sạp sôi nổi.

Chia sẻ về không khí ngày hội đại đoàn kết năm nay, ông Đặng Quang Canh (66 tuổi, người dân tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) phấn khởi cho biết: “Mấy năm trở lại đây, Ngày hội Đại đoàn kết ở khối chúng tôi rất vui. Bà con hóa hức đón đợi và tổ chức sôi nổi các hoạt động, từ tập văn nghệ, thi đấu bóng chuyền hơi, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, tổng dọn vệ sinh khối xóm. Nhờ có những dịp như thế này mà hàng xóm láng giềng bận rộn cả năm có cơ hội ngồi lại với nhau, chung vui trong cuộc sống và cùng bảo ban con cháu giữ gìn nếp sống văn hóa ở khu dân cư”.

Cùng chung niềm vui ấy, chị Lầu Thị Mai, người dân ở xã Nhôn Mai chia sẻ, ngày hội năm nay xã tổ chức cả thi đánh cồng chiêng, nhảy sạp và bóng chuyền nữ. Bà con ai cũng háo hức chuẩn bị từ cả tuần. Lãnh đạo cấp trên về chung vui, động viên, lại có nhiều phần quà thiết thực hỗ trợ các hộ khó khăn trong bản nên bà con mừng lắm, càng thêm tin tưởng và gắn bó với nhau để phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng cán bộ và nhân dân khối Yên Nam, phường Vinh Phú.

Ngày hội Đại đoàn kết ở nhiều địa phương không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu, vui chơi mà còn gắn với những việc làm thiết thực hướng đến người dân. Các khu dân cư tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những gia đình văn hóa, cá nhân tiêu biểu, những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Một số nơi còn lựa chọn ngày hội để phát động xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Những hoạt động ấy cho thấy tinh thần đại đoàn kết không phải là điều gì xa vời mà được hình thành từ chính sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đoàn kết

Một chuyển biến đáng ghi nhận trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở Nghệ An là sự hưởng ứng ngày càng tích cực, chủ động của người dân. Nếu trước đây, nhiều hoạt động cộng đồng chủ yếu dựa vào sự vận động của các tổ chức, đoàn thể thì nay, người dân đã chủ động đề xuất nội dung, tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí và trực tiếp tham gia tổ chức. Từ việc tập luyện văn nghệ, chuẩn bị các trò chơi dân gian, trang trí khu dân cư đến tổ chức bữa cơm đoàn kết, mỗi người đều có thể góp một phần để tạo nên không khí chung.

Sự chuyển biến này có mối liên hệ chặt chẽ với những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội tại các địa phương. Khi điều kiện sản xuất, việc làm và thu nhập từng bước được cải thiện, đời sống vật chất của người dân được nâng lên, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần và giao lưu cộng đồng cũng ngày càng được quan tâm. Người dân không chỉ mong muốn có cuộc sống đủ đầy hơn về vật chất mà còn chú trọng đến môi trường sống, các mối quan hệ xã hội, việc gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng một cộng đồng thân thiện, nghĩa tình.

Các khối phố tổ chức các giải thi đấu thể thao chào mừng Ngày đại đoàn kết dân tộc.

Ở nhiều khu dân cư, sự hưởng ứng thể hiện từ những việc làm rất bình dị. Người cao tuổi tham gia các đội văn nghệ, dưỡng sinh; thanh niên tích cực tổ chức hoạt động thể thao, trò chơi tập thể; phụ nữ đảm nhận việc chuẩn bị các tiết mục dân vũ, ẩm thực; trẻ em hào hứng tham gia những hoạt động vui chơi cùng bạn bè. Người có điều kiện góp thêm kinh phí, người ít điều kiện hơn góp công, góp sức. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là làm cho ngày hội thực sự trở thành ngày vui của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Đánh giá về ý nghĩa và định hướng tổ chức các hoạt động năm nay, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ, toàn tỉnh đã triển khai các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết với tinh thần hướng về cộng đồng, khơi dậy sự tham gia chủ động của các tầng lớp nhân dân, để văn hóa thực sự trở thành sợi dây kết nối con người, bồi đắp tình đoàn kết và đồng thuận xã hội. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, lấy người dân làm trung tâm, vừa tạo không gian giao lưu, vừa phát huy vai trò tự quản và sức sáng tạo của cộng đồng.

Theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được quan tâm, qua đó đưa tinh thần đoàn kết thành những hành động cụ thể trong đời sống.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An, diễn ra từ ngày 17 đến 24/11, với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”. Chương trình dự kiến có nhiều không gian văn hóa, di sản, ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP, trình diễn dân ca ví, giặm, dân ca, dân vũ, trang phục các dân tộc, nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, các hoạt động như trình diễn áo dài, trang phục dân tộc thiểu số, biểu dương người làm công tác mặt trận tiêu biểu, lễ cưới tập thể cho công nhân, người lao động,… góp phần mở rộng không gian giao lưu, kết nối giữa các tầng lớp nhân dân.

Từ những hoạt động tại khu dân cư đến các chương trình văn hóa quy mô cấp tỉnh, có thể thấy Nghệ An đang hướng tới cách tổ chức ngày hội ngày càng thiết thực, giàu bản sắc và gắn bó hơn với nhu cầu của người dân. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên, khơi dậy tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cộng đồng.

Thành công của Ngày hội Đại đoàn kết là sự đồng thuận trong cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái, ý thức cùng chăm lo việc chung và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Khi mỗi người dân đều cảm nhận mình là một thành viên có trách nhiệm, có tiếng nói và được thụ hưởng thành quả chung, khối đại đoàn kết sẽ ngày càng được củng cố từ chính nền tảng cơ sở.