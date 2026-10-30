Nghệ An khẩn trương rà soát thực trạng các mỏ vật liệu xây dựng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 14233/UBND-CN về việc triển khai thực hiện phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo Quyết định số 2800/QĐ-BCT.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh giao Sở Công Thương Nghệ An chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ của tỉnh.

Trong đó, Sở Công Thương khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn; xác định trữ lượng còn lại, công suất khai thác và khả năng cung ứng thực tế; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Công Thương trước ngày 30/10/2026. Đồng thời, rà soát, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung 20,25 triệu m³ đá xây dựng cho thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2026-2030 theo phương án của Bộ Công Thương.

Nghệ An có nguồn khoáng sản vật liệu xây dựng phong phú, phân bố rộng.

Việc xây dựng phương án phải xác định danh mục mỏ, khối lượng và tiến độ cung cấp phù hợp với khả năng khai thác thực tế, không ảnh hưởng đến nhu cầu vật liệu của các dự án trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Công Thương Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý giá, công bố giá vật liệu xây dựng; hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, môi trường và thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

UBND các xã, phường liên quan phối hợp rà soát, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Sở Công Thương.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Sở Công Thương Nghệ An chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.