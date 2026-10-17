Nghệ An khẩn trương kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu năm 2026 đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xu hướng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tại một số địa phương, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các ổ dịch mới hoặc tái bùng phát tại những nơi đã từng xuất hiện dịch.

Đáng chú ý, thời tiết mưa lũ cùng với hoạt động vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn có thể làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh. Trong khi đó, công tác phòng, chống dịch ở một số địa phương vẫn còn những bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát dịch bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi

Qua đánh giá, một số nơi chưa chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Việc giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch có thời điểm chưa kịp thời; công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh, vệ sinh môi trường, khử trùng, tiêu độc chưa đáp ứng yêu cầu.

Cùng với đó, việc quản lý hoạt động chăn nuôi, thu gom, vận chuyển và giết mổ lợn cũng cần được tăng cường, trong khi công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng bệnh chưa thực sự hiệu quả.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền các xã, phường nâng cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xác định rõ trách nhiệm phụ trách địa bàn và từng phần việc.

Cơ quan thú y đang tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi

Cùng với đó, chính quyền cấp xã cần chủ động bố trí lực lượng thú y, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong giám sát, phát hiện, xử lý dịch bệnh.

Việc chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, địa điểm tiêu hủy và kinh phí phải được thực hiện kịp thời, bảo đảm đáp ứng yêu cầu khi dịch phát sinh. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được báo cáo ngay để có phương án tháo gỡ.

Một trong những nhiệm vụ được tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ là tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Các xã, phường phải tiếp tục tổ chức tiêm phòng, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn, đồng thời thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện.

Sau khi kết thúc đợt tiêm, các địa phương tổng hợp, đánh giá kết quả và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30.10.2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để dịch tả lợn châu Phi hoặc các bệnh nguy hiểm khác trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn tại địa phương.

Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát, bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và góp phần ổn định hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.