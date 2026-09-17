Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Theo báo cáo nhanh của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, sạt lở gây chia cắt giao thông.

Trên hệ thống quốc lộ hiện còn 2 vị trí ngập gây ách tắc. Tại Quốc lộ 48, đoạn Km23+100-Km23+600 qua xã Đông Hiếu, nước ngập sâu khoảng 0,4m.

Tại Quốc lộ 48E, khu vực Km61+800 (Cống Hộp, sông Sào xả lũ) qua xã Nghĩa Đàn, nước ngập sâu khoảng 1,2m. Lực lượng chức năng đã tổ chức đóng đường, cắm chốt trực, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trong khi đó, vị trí ngập từ Km62+600 đến Km62+900 trên Quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Đàn đã rút nước, giao thông được khôi phục.

Trên hệ thống đường tỉnh, nhiều điểm ngập sâu tiếp tục gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cụ thể, tại đường tỉnh 544, khu vực tràn Km25+250 qua xã Hùng Chân, nước ngập sâu khoảng 0,7m.

Trên đường tỉnh 541B qua xã Tam Thái có 3 điểm tràn bị ngập, gồm tràn Chà Lạp 1 tại Km6+470, tràn Chà Lạp 2 tại Km9+450 và tràn Chà Lạp 3 tại Km17+470, với độ sâu ngập lần lượt khoảng 0,5m, 0,5m và 0,4m. Riêng tràn Chà Lạp 2 đã bị trôi đường xế.

Tại đường tỉnh 534B, đoạn Km1+300-Km1+850 qua xã Tân Kỳ ngập khoảng 0,8m; tại cầu Suối Sanh, Km7+030 qua xã Tân An, nước ngập sâu khoảng 2m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã tổ chức đóng các vị trí ngập sâu, bố trí lực lượng trực gác, phân luồng giao thông, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Một số điểm ngập đã cơ bản khắc phục. Tại đường tỉnh 531B, đoạn Km13-Km13+500 qua xã Minh Hợp, nước đã rút, giao thông được khôi phục, các phương tiện có thể lưu thông.

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt trượt ta-luy tại 51 vị trí trên các tuyến đường do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý, tăng 3 vị trí so với kỳ báo cáo trước. Trong đó, 3 vị trí sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc hoàn toàn.

Vá lại tuyến đường nứt vỡ do mưa lũ phá hỏng. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Trên đường tỉnh 543C, tại Km18+080 và Km20+240 qua xã Yên Na xảy ra sạt lở ta-luy dương. Các lực lượng đang huy động máy móc, phương tiện tổ chức hốt gạt, mở một vệt đường để sớm khôi phục giao thông. Dự tính, việc thông xe một vệt được thực hiện vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17/9.

Tại đường tỉnh 538, khu vực Km5+600 qua phường Hoàng Mai xảy ra sạt lở ta-luy dương với khối lượng lớn, xuất hiện nhiều đá tảng kích thước lớn. Đơn vị thi công đang khẩn trương khoan, đục đá, xử lý điểm sạt lở, phấn đấu thông một vệt vào khoảng 12 giờ ngày 17/9.

Các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến giao thông, chủ động phát hiện và xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn do ngập lụt, sạt lở; đồng thời duy trì lực lượng trực tại các vị trí xung yếu, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ.

Theo cơ quan chuyên môn, hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) hiện không xảy ra tình trạng ngập nước ảnh hưởng đến giao thông.

Hiện, các đơn vị chức năng đang tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra; chưa có số liệu cụ thể về kinh phí thiệt hại.