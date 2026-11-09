Nghệ An khẩn trương điều tra nguyên nhân 41 con trâu, bò chết hàng loạt

Ngày 9/11, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, Nghệ An cho biết địa phương đang phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau khi hàng chục con trâu, bò của người dân chết bất thường.

Theo báo cáo của UBND xã, tình trạng gia súc chết xuất hiện khoảng một tuần nay và có dấu hiệu lan rộng. Tính đến ngày 7/11, địa phương ghi nhận 21 con trâu, bò bị chết. Tuy nhiên, đến sáng 9/11, con số này đã tăng lên 41 con.

Các trường hợp gia súc chết tập trung chủ yếu tại những bản thuộc khu vực xã Bảo Nam cũ. Trong đó, gia đình ông Ven Phò Thủy, trú tại bản Khe Nạp, chịu thiệt hại nặng nhất với 19 con trâu, bò bị chết. Một số con khác trong đàn cũng xuất hiện biểu hiện bất thường.

Hàng chục con trâu, bò trên địa bàn xã Hữu Kiệm chết bất thường. Ảnh: Nông Nghiệp Hữu Cơ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết, qua kiểm tra lâm sàng ban đầu, gia súc mắc bệnh có các triệu chứng như sốt cao, sưng cổ, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở và chết nhanh. Cơ quan thú y nhận định nhiều khả năng vật nuôi mắc bệnh tụ huyết trùng cấp tính.

Tuy nhiên, để xác định chính xác tác nhân gây bệnh, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sẽ là căn cứ để xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Trước diễn biến phức tạp, chính quyền xã Hữu Kiệm và lực lượng thú y đã tiến hành khoanh vùng khu vực có gia súc chết, tiêu hủy số vật nuôi theo đúng quy trình an toàn sinh học. Đồng thời, địa phương cấp phát hóa chất, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực chăn thả; triển khai tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc còn khỏe mạnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, thực hiện tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh và khử trùng chuồng trại. Khi phát hiện trâu, bò có biểu hiện sốt, bỏ ăn hoặc mắc bệnh bất thường, cần báo ngay cho chính quyền và cán bộ thú y để được hướng dẫn xử lý.

Người dân tuyệt đối không giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân; không vứt xác động vật ra môi trường nhằm tránh nguy cơ phát tán mầm bệnh.